“No quería que estuviéramos juntos”: Lina Tejeiro sobre la relación con la mamá de Andy Rivera

A lo largo de este 2022, la actriz Lina Tejeiro ha estado en boca de todos, especialmente por asuntos concernientes a su vida amorosa. Así, se hizo tendencia en redes sociales a raíz de la separación con el cantante Andy Rivera y de su nuevo romance con el influencer y también músico, Juan Duque.

La nueva relación con Duque fue finalmente confirmada por la famosa luego de varias semanas de rumores y especulaciones que surgieron por algunos cruces de comentarios y publicaciones que despertaron sospecha entre el público.

La noticia agarró por sorpresa a varios y generó diversas reacciones pues, mientras que algunos la felicitaron por seguir adelante con su vida, otros no han dejado de mencionar y comparar a Duque con Rivera, quien reveló estar pasando por un episodio depresivo.

Lina Tejeiro dijo que la mamá de Andy Rivera no los quería juntos

Cerca de tres meses después de la polémica por la ruptura, especialmente desatada por un video que publicó Tejeiro en YouTube, el tema de Andy Rivera sigue sonando.

En una nueva oportunidad, la actriz mencionó a su expareja, esta vez para contar cómo era la relación con su madre, Luz Galeano.

“Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella (mamá de Andy Rivera) en algún momento dijo: ‘se están haciendo tanto daño que no tienen por qué estar juntos’. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara”, dijo la mujer en entrevista con Diva Rebeca.

Asimismo, le dio la razón a la madre y aseguró que ella podría pensar de la misma manera si estuviera en su posición. “Obviamente si yo veo alguien que me está haciendo sufrir mis hijos, o por ejemplo mis perros, pues no, oiga, no es de mis quereres. Yo creo que eso fue lo que pasó”, agregó.

Finalmente, la actriz de ‘La ley del corazón’ reveló que su madre tampoco quería mucho a Rivera, por ese mismo motivo: “Yo creo que es como todo, mi mamá no quería a Sebastián porque me veía llorar todos los días por él”.