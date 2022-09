Jhonny Rivera contó que estará alejado de redes por un procedimiento quirúrgico, ¿qué se hizo?

El artista de música popular Jhonny Rivera, que suele ser muy activo en sus redes sociales, se dirigió a sus seguidores, esta vez para contarles que estará un poco alejado por un procedimiento quirúrgico al que se sometió este lunes 5 de septiembre.

El intérprete de ‘Mi Decisión’ y ‘Guaro’, ha sido una figura muy comentada, por los lujos que se da y que presume en redes, y por la reciente e incómoda situación que vivió con algunos de sus fanáticos, que le pedían dinero y que, incluso, llegaron hasta su finca y asustaron a su madre.

¿Qué cirugía se hizo Jhonny Rivera?

“Bueno, ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana. Los que no saben, mañana me voy a operar de los ojos”, comenzó diciendo en historias subidas a su cuenta de Instagram, en donde acumula los tres millones de seguidores.

Se trata del procedimiento llamado Blefaroplastia, que consiste en extirpar el exceso de piel que hay en los párpados y que se va acumulando con el paso de los años. Además de tener un propósito estético, la cirugía ayuda a mejorar la visión, que podría verse afectada por la caída de la piel en esa zona.

El músico pereirano también confesó que sentía miedo por cómo iba a quedar, y contó que estará un poco alejado mientras completa su recuperación.

“Me van a quitar estas bolsitas y bueno, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado y me voy a hinchar. Me les voy a perder unos días, por lo menos físicamente”, expresó.

Finalmente, Rivera aseguró que, aunque no mostrará su cara, sí estará en contacto con sus seguidores para actualizarlos de su proceso y para contarle cómo le va a Valentino, el caballo que rescató hace algunos días y que también será operado el próximo jueves.

“Bueno, mi gente, ya casi se llega el momento. Me voy despidiendo porque no me van a volver a ver la cara hasta que esté recuperado. Yo no sé con qué aspecto me voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar. No voy a dejar de contarles cómo me va y cómo le va a Valentino, que el jueves lo operan también”, agregó.