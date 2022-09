Llaman “mentiroso” a Juan Diego Alvira por esto que dijo, sobre su salida de Caracol

Juan Diego Alvira se hizo tendencia en redes sociales por su salida de Noticias Caracol. Muchos de sus seguidores lamentaron escuchar la noticia, puesto que llevaba ya muchos años siendo la figura principal, por lo menos en la mañana, además de sus tantos apuntes graciosos.

Lea también: Robinson Díaz contó cómo fue que el mismo Vicente Fernandez le pidió una foto

Se despidió en plena edición y su compañera se sintió tan triste que sus ojos se aguaron. A pesar de la decisión, Alvira aseguró que probablemente volvería a la televisión, pero que por ahora, su destino sería ‘Semana’, liderada por Vicky Davila.

Muchos salieron en redes sociales criticándolo por dicha decisión asegurando que no tendría crecimiento allí, sobre todo porque el medio, para algunos, está muy mal posicionado.

A pesar de ello, parece que Juan Diego se siente tranquilo con dicha decisión y ha recibido una grata bienvenida por parte de su nuevo equipo de trabajo.

Ahora que esto ya es un hecho, han resaltado un video en donde Alvira ya había hablado del tema, en donde aseguraba que: “El delirio de las redes sociales y del mundo digital, que empezaron con toda clase y tipo de rumores. Que Juan Diego Alvira se iba, que iba a cambiar de trabajo, que abandonaba Caracol. La verdad eso, tranquilos, no está dentro de mis planes, por lo menos cercanos” terminó por decir el presentador.

Lea también: Luly Bossa tuvo que operarse los implantes mamarios, ¿se los retirará definitivamente?

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar, y algunos usuarios aseguraron que se sintieron engañados con dichas palabras, pues desde un inicio debió decir que sí planeaba irse “Más falso que una moneda de cuero. Lo tenía como uno de los mejores ahora entro en el grupo de los que ya no están en mi corazón pues par sus tres y nadie es indispensable” ““Nos engañó; pensé en serio que no se iba” y “me rompió el corazón con esa mentira” fueron algunos de los comentarios que le hicieron .