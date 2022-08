Jhonny Rivera apareció bravo en Instagram, contestando a quienes lo acusan de pedir plata

Jhonny Rivera es conocido por tener un corazón bastante lindo y una afinidad por los animales y las personas que necesitan ayuda. De hecho, muchos lo alagan por su humildad, pues hasta gallinas le han regalado y él las ha aceptado con todo el gusto del mundo. Ahora que tiene en caso un caballo que necesita operación, el cantante ha decidido contar la historia, pero parece que muchos no lo han recibido bien.

Según lo que contó el cantante, el caballo tenía las dos patas delanteras en mal estado. Su pata izquierda estaba tan torcida que literalmente se le hacía una ‘C’. Ante esto, Jhonny afirmó que lo someterían a una operación en donde tendría que ‘refracturar’ para, al final, ponerla completamente derecha. Eso sí, la pata quedaría tiesa, lo que preocupó a algunos seguidores.

A pesar de las opciones que se tenían, era la única que le permitía tener al caballo una mejor calidad de vida. Para beneficio de él y del mismo caballo, Jhonny ha contado con ayuda de varios profesionales e incluso, universidades que le han ayudado con medicamentos y radiografías.

Hace unos pocos días, volvió a aparecer, Jhonny dio detalles de la operación que necesitaba Valentino, afirmando que era más de seis y que eran de alto riesgo, lo que muchos entendieron que estaba pidiendo ayuda económica para hacerlo.

¿Jhonny Rivera está pidiendo plata para la operación de su caballo?

Preocupado por los comentarios de varios seguidores, decidió aclarar que en ningún momento le estaba pidiendo plata a nadie, pues lo haría con sus propios recursos. Además, porque muchos de los profesionales también le están ayudando:

“Me tiene muy incómodo este ataque tan berraco. La gente insultándome que porque yo estoy pidiendo plata para operar el caballo, ¿en qué momento he pedido plata para operarlo?, yo no he pedido nada, yo eso lo haré con recursos propios. Tengo pena también con la gente que de buena manera se ha vinculado, por ejemplo el doctor Salomón, que pensará que me estoy lucrando y él no me está cobrando para venir a tomar unas radiografías. Qué mal que hagan esto. Lo que yo dije es que, que bueno que entidades se vinculen para la recuperación, porque esto es muy costoso, cada día cobran y tiene que estar dos meses hospitalizado” terminó por aclarar el cantante.