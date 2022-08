Critican a Johnny Rivera por la pata ‘tiesa’ de su caballo Valentino, ¿lo van a operar?

Jhonny Rivera tiene una gran casa, en donde alberga diferentes animales, entre ellos un caballo llamado Valentino que llegó hace poco a la familia. El cantante siempre ha sido muy amante a los animales, por ende, no es raro que quiera ayudarlos o adoptarlos en su gran casa en la que cuenta con mucho espacio. En eso, ha decidido recibir a Valentino, un caballo que contaba con ciertas limitaciones físicas.

Jhonny Rivera decidió mostrar todo el proceso de adaptación que ha tenido el animal en su casa y el problema de las paticas, por eso, compartió la triste noticia de que la pata que “está bien” fue vendada, pero la otra, que prácticamente está tan partida, que parece una C, tiene que ser operada.

¿Qué hay que hacerle a Valentino, el caballo de Jhonny Rivera?

Según lo que reveló el cantante en sus historias de Instagram, tendrán que “refracturarlo”, acomodar su pata, ya que incluso su hombro completo se encuentra totalmente caído y ponerla derecha. El problema viene con que la pata le quedará completamente tiesa. Podrá caminar, pero igual tendrá un movimiento muy limitado.

Los seguidores del cantante aseguraron que no creen que sea la única posibilidad que tenga Valentino y no él se quedó callado, así que les respondió lo siguiente:

“Hay gente que está en desacuerdo con la cirugía que se le va a hacer al caballo porque la patica le va a quedar tiesa. Les quiero decir si alguien tiene una solución, pues que me la diga, porque realmente la junta médica a la que sometió este caso, es gente muy profesional, incluso un ortopedista argentino con mucha experiencia, es gente que sabe del tema y ven que lo más viable es eso. ¿Por qué no se puede hacer una rodilla?, porque para hacer eso se tendría que hacer una prótesis y amputarlo, que ese es el peor de los casos, eso no está ni contemplado. El que tenga una solución, que nos la diga”