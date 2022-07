Hasta que lo sacaron: Jhonny Rivera contó que se mudará de su finca por líos con fans

El famoso cantante de música popular, Jhonny Rivera, continúa viviendo momentos incómodos con sus fanáticos. A través de sus redes sociales, el artista ya había expresado su molestia al respecto, pero esta vez aseguró que se vio obligado a tomar una decisión.

Mediante historias subidas a su cuenta oficial de Instagram, el artista les contó a sus seguidores que, junto con su madre, se mudarán de la finca en Pereira en la que residen porque la situación se ha salido de control.

“Hablemos pues del tema de la finca porque me están escribiendo mucho al DM. ¿Qué si me va a dar muy duro? Pues claro, uno levantarse y ver el paisaje, los animales… Sentir la paz es muy chévere y yo ya estoy muy acostumbrado a esto”, relató.

Asimismo, explicó que algunos de los fanáticos que han pasado por el lugar se han comportado de manera agresiva con su familia y los trabajadores.

“Me veo casi que en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo (…) Llegan diciendo: ‘Aquí me voy a quedar a vivir hasta que me solucionen’”, dijo Rivera, quien además añadió que, incluso, hay personas que le han dicho que si no los ayuda económicamente, ellos volverán a cometer delitos.

Asimismo, el intérprete de éxitos como ‘Tímido’ y ‘Te extraño’ señaló que los encuentros han logrado quitarle la paz a su madre, pues las constantes amenazas “la tienen muy nerviosa”.

Por lo anterior, el famoso anunció que, aunque no dejará de visitar la finca porque le gusta mucho y ha invertido en ella, ya no vivirá allí por temas de seguridad.

Cabe resaltar que las situaciones de acoso no solo las vive en persona, pues en sus redes personales también recibe mensajes de gente que le pide dinero, ya sea para operaciones estéticas o para “mejorar su vida”.