¿No que se iba? ‘La Liendra’ no duró ni un día y volvió a aparecer en redes, esto dijo

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ es uno de los influencers más comentados en redes sociales actualmente. Sin embargo, la exposición mediática que acompaña su vida diaria fue suficiente para abrumarlo y en los últimos días, el joven de 22 años aseguró que necesitaba un respiro, por lo que se iba a ausentar por una temporada.

Uno de las polémicas en las que estuvo recientemente envuelto fue la broma que, junto con su novia Dani Duke, le hizo al creador de contenido Daiky Gamboa. A raíz de lo sucedido, ‘La Liendra’ se llevó cientos de críticas por parte de sus seguidores que desaprobaron su comportamiento.

Luego de dicho problema, el joven se sinceró con sus seguidores y contó que no se estaba sintiendo muy bien. Así, tomó la decisión de hacer un viaje sin fecha de regreso y darse el tiempo de resolver algunos cuestionamientos que rondan su mente.

Sin embargo, la promesa de no publicar contenido en sus redes fue incumplida y no pasó ni un día antes de que Gómez volviera a publicar en su cuenta de Instagram.

¿Por qué ‘La Liendra’ no se fue de las redes?

Una vez en su lugar de destino, el joven compartió una serie de historias en las que explicó que le es muy difícil estar alejado de las redes y la creación de contenido.

“Yo sé que dije que no iba a subir nada, pero pues ¿qué puedo hacer? De vez en cuando déjenme subir algo por lo menos. Yo les dije que me iba a desintoxicar de las redes, o sea, no las estoy consumiendo, pero si tengo algo que subir lo subo”, dijo.

Asimismo, aseguró que las pocas horas de viaje le sirvieron para darse cuenta de que sí disfruta su trabajo como influencer y que es algo que no puede dejar de hacer.

“Quiero hacerlo siempre y cuando no lo hago me pongo un toque aburrido. Hoy me di cuenta de que sí disfruto mi trabajo y esa era una de las preguntas que quería resolver en este viaje (...) Gracias a Dios, tenía miedo a que le estaba perdiendo el amor a esto, pero tienen que amarrarme las manos. Que me digan que no lo haga es como decirle a Daniela que no maquille o a Cristiano Ronaldo que no juegue futbol”, agregó.