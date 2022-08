“Pensé que nunca iba a decir esto, pero me les voy”: La Liendra se aleja de las redes sociales

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los creadores de contenido colombianos más reconocidos en el país que ha dado de qué hablar de diferentes maneras, ya sea por su trabajo o por sus escándalos.

Recientemente estuvo en el ‘ojo del huracán’ por una broma que le hicieron junto a su novia Dani Duke a uno de sus amigos, haciéndole creer que le regalaban un carro de lujo, lo cual lo emocionó tanto que al enterarse que era mentira, reaccionó de manera rabiosa contra ‘La Liendra’ y su pareja.

Fueron tantas las críticas que el influencer publicó en su cuenta de Instagram una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo y dijo “sentirse agotado” por tanto odio que ha recibido por cada cosa que hace para sus redes sociales.

“Soy reconocido, tengo seguidores, no importa cómo me siento porque según ustedes mi vida ya está solucionada con eso. Desde que empecé en este mundo de las redes sociales, me han señalado de todo, primero me insultaron por no graduarme, luego por no saber escribir, por mis tatuajes me cerraron mi cuenta de Instagram, filtraron un video porno de mi relación, en muchas ocasiones toda Colombia habló de mí y nadie se ha preguntado cómo estoy yo o cómo me siento”, fue algo de lo que escribió ‘La Liendra’ en su publicación.

Sin embargo, en aquella oportunidad pidió perdón por tantos errores cometidos, aseguró que todo estaba acarado con su amigo, pero que no se iría de las redes sociales; sin embargo, en sus más recientes historias, parece que hubo cambio de planes.

‘La Liendra’ se alejará de las redes sociales

El creador de contenido publicó una serie de videos en sus historias de Instagram en las que dijo que se va de las redes sociales porque se siente “muy saturado”, así que hará un viaje solo para encontrarse con sí mismo.

“Liendritas vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir, pero al parecer sí, me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco cansado, un poco saturado, pero también es porque he trabajado mucho entonces quiero estar conmigo mismo”, dijo el influenciador.

Sin embargo, aclaró que no se irá del todo: “Tomé la decisión de hacer un viaje solo por unos días, así que no, no me voy del todo, quiero reponer energías, renovar metas y sueños porque en este punto de mi vida ya cumplí las que tenía, entonces quiero reescribir nuevas, pero no aquí en mi casa sino en un lugar mágico donde pueda estar solo, escuchar el mar y conocerme un poco más”.

Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar; han sido muchas las personas que han celebrado el retiro momentáneo de La Liendra, puesto que el creador de contenidos es un generador de amores y odios.