“Son una basura”: le dicen a ‘La Liendra’ y Dani Duke por broma pesada a un amigo

En redes, la pareja de influenciadores, Dani Duke y ‘La Liendra’, no dejan de dar de qué hablar. En esta ocasión, lejos de llamar la atención por las fotos que suben juntos o los polémicos momentos que comparten, se ganaron una oleada de críticas e insultos luego de hacerle una broma pesada a uno de sus amigos.

Todo se originó cuando el par de influenciadores quisieron hacerle una broma a Daiky Gamboa, un amigo íntimo de Karol G y quien actualmente se desempeña como director creativo y cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

En el video, que fue reposteado por varios usuarios en las plataformas, se ve cuando la pareja lleva al paisa a lo que parece ser una bodega. Allí se encuentra un lujoso carro y le hacen pensar que es un regalo hecho con cariño.

“Amor, esto es un regalo que te quiero hacer. No material, sino para que tu visualices eso que estás sintiendo en este momento. De tener algo que tú deseas, para emprender tu vida, para emprender un nuevo camino. Te aferres a él y no lo dejes ir, porque esto es una broma”, fueron las palabras de Duke.

¿Cómo reaccionaron Daiky y el público a la broma?

Luego de que queda en claro que todo fue una broma y que en realidad no había regalo, Daiky explotó y con un evidente enojo insultó a la joven y aseguró que todo lo que hace y muestra es con la intención de ganar seguidores.

“¿Es en serio que esto es una broma? A ustedes dos les importa un c... cómo hagan sentir a las personas, y tengo ni cinco de chim... de risa. Me importa tres c... tocar un Mercedes. A vos (Dani Duke) te importa un c... todo lo que hagas sentir a las personas … solamente por números y por likes”, dijo el creador de contenidos.

La molestia no solo la sintió Daiky, sino también cientos de internautas que comenzaron a compartir el video y a lanzar comentarios de desaprobación e indignación por la broma.

“Dios me libre de tener amigos como Dani Duke y La Liendra”, “‘¿Usted cuando iba tocar un Mercedes?’ Dice el fastidioso de ‘La Liendra’, que asco como caen tan bajo las personas humillando a un amigo solo por likes y seguidores”, “Yo pensé que solo eran una porquería físicamente, pero son peores como personas”, son algunos de ellos.