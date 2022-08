“Me siento agotado”: ¿'La Liendra’ se irá de las redes sociales?

‘La Liendra’ fue tendencia en redes sociales luego del video publicado por su novia, en donde le hacían una broma a su amigo Daiky, quien terminó llorando. Muchos usuarios en internet lo criticaron porque, a lo ojos externos, dicho comportamientos fueron una completa humillación.

Las redes sociales no son fáciles para quienes se exponen en ellas, sobre todo porque todo el tiempo reciben malos comentarios de personas que no están de acuerdo con su contenido. Estos comportamientos pueden resultar demasiado abrumadores para ellos, llevarlos a alejarse completamente de las redes sociales y dedicarse a otras cosas.

No es la primera vez que pasa, de hecho, en el mundo Selena Gómez es una de las famosas reconocidas por haber dejado las redes sociales por completo, por cuidar su salud mental.

Ahora, ‘La Liendra’ ha preocupado a sus seguidores con un emotivo mensaje que dejó en una de sus fotos contando lo cansado que se siente de estar en redes sociales, sobre todo cuando se ha esforzado tanto para lograr resaltar cosas bonitas y buenas de él.

“Soy reconocido, tengo seguidores, no importa cómo me siento porque según ustedes mi vida ya está solucionada con eso. Desde que empecé en este mundo de las redes sociales, me han señalado de todo, primero me insultaron por no graduarme, luego por no saber escribir, por mis tatuajes me cerraron mi cuenta de Instagram, filtraron un video porno de mi relación, en muchas ocasión toda Colombia habló de mi y nadie se ha preguntado cómo estoy yo o cómo me siento” fueron algunas de las palabras que compartió el creador de contenido.

Obviamente, muchos suponen que todo explotó luego de las críticas que recibió por la broma a Daiky, pero sus colegas le dejaron muchos mensajes de ánimo.

Por ahora, solo se disculpó por ser una persona con tantos errores, pero no se irá de las redes sociales.

¿Quienes son amigos de ‘La Liendra’?

‘El Mindo’, fue uno de los tantos amigos de ‘La Liendra’, que al verlo decaído por la broma a Daiky, le dejó si mensaje de ánimo “‘Liendra’ agotao este. Pa delante mi rey, te amo” “sentirse agotado también esta bien. Que todo el mundo te señale y no sepan la verdad de las cosas es parte de la vida mi ‘Liendra’” afirmó Big Ligas.