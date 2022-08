Cintia Cossio reveló la pobreza en la que nació su hijo Thiago

Cintia Cossio podría ser una de las personalidades más admiradas de redes sociales al lado de su hermano Yeferson Cossio, pues han venido de o más bajo, en el sentido económico, como han dicho en varias oportunas. Ahora que cuentan con todos los lujos posibles, recuerdan con nostalgia sus raíces, sobre todo cuando nació su hijo Thiago, ya que en ese momento no tenía ninguna comodidad.

La relación de Cintia y Jhoan López lleva años, desde que los dos eran tan solo unos adolescentes. Solían ser muy amigos, pero en algún momento las cosas cambiaron y empezaron a salir. Según los detalles que ella ha revelado, la relación siempre fue muy sana y tranquila, pero nunca tuvieron mucho dinero, pues eran muy niños y les había tocado sobrevivir con lo que podían.

En medio de unas historias, Cintia confesó cómo vivían en ese entonces:

“Cuando nació Thiago, Jhoan trabajaba en un local del hueco, en una bodega y yo vendía postres de las tres leches, yo misma los preparaba y también hacía aseo en casa. Como yo no tenía quien me cuidara a Thiago, porque mi mamá vivía a dos horas de Medellín, yo me iba a trabajar con el niño y caminaba para ahorrarme los pasajes. Cuando quedé embarazada, Jhoan se asustó, en ese entonces él no trabajaba, y desde que quede embarazada, él no ha parado de trabajar. O sea, cuando yo el dije “amor, estoy embarazada” él no dijo nada, pero desde ese día hasta el sol de hoy, ese hombre no ha parado de trabajar”

A pesar de que a muchos les dé motivación este tipo de videos, otros no se bajan de comentarios ofensivos refiriéndose a su físico, el ‘control’ que tiene sobre su esposo y sobre todo, al supuesto lavado de plata que tiene montado al lado de Yeferson Cossio

¿A qué se dedica Cintia Cossio?

La hermana de Yeferson se ha dedicado al modelaje, sobre todo al contenido en redes sociales y la publicidad que saca de ella. Además de eso, tiene su cuenta en OnlyFans vendiendo contenido erótico. Ha dejado claro que tienen más negocios externos, pero no ha hablado abiertamente del tema.