Cintia Cossio reveló en qué trabajaba antes de convertirse en una celebridad

Cintia Cossio es conocida por su trabajo en las redes sociales, publicando contenido diverso y de gran interés para varios internautas, destacando los videos de bromas que suele protagonizar con su hermano Yeferson Cossio, además de varias fotos en las que posa con una gran cantidad de atuendos diferentes. Pero no todo siempre fue tan glamuroso para ella, ya que a través de sus historias de Instagram comentó que llegó a pasar por otros trabajos más convencionales antes de alcanzar la fama.

La joven también ha mostrado abiertamente que no solo vive de lo que consigue en las redes sociales sino también de su cuenta de OnlyFans, algo que ha creado cierta controversia entre algunos de sus seguidores. Sin embargo, ella sigue compartiendo contenido a través de esta plataforma, siendo una de las colombianas que más ingresos genera.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Cintia Cossio estuvo hablando un poco de su pasado, enfocándose en su etapa de mamá luego de que un seguidor le pidiera consejos sobre maternidad, confesando que durante los primeros años de vida de su hijo Thiago tuvo que ganarse la vida con algunos trabajos en los que pudiera estar con él, de modo que fue más difícil para ella generar ingresos de esta manera.

“Los primeros cuatro años de vida de Thiago yo no salía, yo dejé de aceptar trabajar con algunas empresas pues en eso yo vendía postres, yo arreglaba casas. Entonces yo qué hacía: yo iba con Thiago a vender los postres, a comprar materiales para los postres o a arreglar las casas”, comentó la influencer en sus historias.

Recalcó que pudo optar por otro tipo de trabajos que estaban más acordes con sus competencias y su personalidad pero prefirió sacrificar las oportunidades para poder pasar más tiempo con su hijo durante sus primeros años.

“No aceptaba los trabajos que me ofrecían de promotora porque me sentía muy mala mamá dejando a Thiago solo. Pero luego entendí que si yo quería una mejor calidad de vida para mi hijo, si yo quería un mejor hogar, una mejor salud mental tanto para mí, como para mi esposo, como para mi hijo, me tenía que soltar más”, confesó Cintia Cossio, revelando que su iniciativa fue exitosa.