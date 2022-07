¿Cintia Cossio consume drogas?, esto dijo la creadora de contenido

Cintia Cossio ha estado el fin de semana en uno de los festivales musicales más importantes del mundo, por lo menos en lo que respecto a la música electrónica. Estando en un lugar tan importante y lleno de experiencia, es normal que actúen de una manera distinta: las emociones, la adrenalina y también, hay que decirlo, las sustancias que consumen. Por eso mismo, algunos de los seguidores le han preguntado sobre esto.

Lea también: Lina Tejeiro le regaló un libro a Juan Duque porque al parecer no sabe escribir

Cintia y Yeferson son los hermanos más unidos de la familia, pues se la pasan paseando juntos. E incluso durante la pandemia, vivieron todos en la misma casa. Por eso no es extraño que salgan de viaje a diferentes países, donde aparecen en fiestas, generalmente. Ahora sobre su última experiencia, en los videos publicados por cada uno en sus redes sociales, están disfrutando tanto, que pareciera que han consumido mucho alcohol o simplemente tienen otra sustancia en su cuerpo. Por eso mismo, Cintia es blanco de preguntas por parte de sus seguidores quienes quieren saber todos los detalles personales de la influeneciadora. Por supuesto, ella respondió:

“A mí en o personal las drogas me causan cero, cero curiosidad, tengo mis razones personales. Yo si me tomo mis traguitos, pero no para emborracharme, cuando siento que estoy medio prendida, paro de tomar porque a mí no me gusta emborracharme. Y las drogas ya es de cada quien, todos los que la consumen saben que no es bueno, pero cada quien tiene sus razones. De que está mal, está mal, pero ya es una decisión muy propia”

Lea también: Camilo reveló en pleno concierto, en que país engendraron a Índigo

A pesar de haber dejado esto claro, muchos seguidores aseguran que no le creen, pues los videos publicados, parece que no estuviera en sus cinco sentidos: “Eso dicen todos” “Pero Yeferson Cossio estaba bien drogado en ese evento” “Mucho parlamento para decir que no le gustan las drogas. El que mucho aclara, oscurece…”