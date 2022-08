Jhonny Rivera compartió preocupante video en sus redes sociales sobre un borracho al volante

Jhonny rivera en El Desafío The Box Jhonny Rivera estuvo en El Desafió The Box y contó cómo descubrió que era cantante / Captura de video Caracol Televisión

Johnny Rivera, ahora mismo, está pasando por un momento de su vida bastante agitada, por todos los conciertos y fechas que tiene apartadas. Por eso esta constantemente viajando. No es raro que el colombiano aparezca en redes sociales a altas horas de la noche, pues sale de los conciertos y coge la carretera. En medio de eso, se topó con un hombre al volante que puso su vida en riesgo.

En Colombia, no es raro ver casos de personas con alcohol en la cabeza, pues están acostumbrados a salir a las vías en este estado, lo que está mal y es completamente irresponsable, no solo porque ponen en peligro su propia vida, sino la de muchos que los rodean.

Por eso mismo, Jhonny Rivera no dudó publicar un video, en donde la persona que estaba al frente de él estaba manejando una moto, se tambaleaba constante, además de llevar a un hombre casi que agachado, dormido, en muy mal estado, atrás de él. Lo peor del caso, es que al parecer acababan de salir del concierto del mismo Johnny, según lo que afirmó en el video.

Durante la grabación de dicho video, Rivera se preguntaba cómo no se caía, si realmente el muchacho agachado se veía en muy mal estado. Los comentarios no se hicieron esperar, pues los usuarios en internet aseguraron que el cantante debió ser más precavido “Y no le pita sabiendo el peligro” “No, que irresponsabilidad” “Gracias al vídeo tránsito, lo van a multar” “Despiértelo Usted podría salvarle la vida” “Pues ¿por qué no lo hizo bajar y lo lleva en su carro”

Pero no ha sido lo único que le ha pasado últimamente al cantante en sus viajes y conciertos, de hecho, hace poco estuvo en Pasto y aseguró en sus redes sociales que se preocupó porque fue un vuelo muy difícil, con mucha turbulencia, tratando de aterrizar dos veces, hasta que en la tercera se logró.