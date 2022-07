Arelys Henao y Darío Gómez “Yo pensé que me iba primero cuando me dio cáncer”. Arelys Heano sobre Darío Gómez / FOTO: Instagram: @arelyshenao

El pasado martes 26 de julio falleció a los 71 años el cantante de música popular Darío Gómez, considerado el padre de este género en Colombia y quien influyó a quienes ahora llevan la batuta.

Una de esas voces que recibió el apoyo del ‘rey del despecho’ fue la cantante Arelys Henao, quien fue de las primeras artistas del género en pronunciarse tras el fallecimiento del músico.

Ella no solo se manifestó en sus redes sociales, en donde dijo que tenía el corazón roto por la repentina partida de Darío Gómez, sino que estuvo presente en su funeral, que se realizó en el coliseo Yesid Santos de Medellín.

Vea también: Daniela, nieta de Darío Gómez, dijo que la canción inspirada en ella no es su favorita

Cuando ella se acercó al ataúd a darle el último adiós, rompió en llanto y tuvo que ser consolada por otros seres cercanos, pues ella lo consideraba muy cercano gracias que él la apoyó en su carrera.

Arelys Henao fue entrevistada por la emisora La Kalle y señaló que “es un momento donde uno sabe que decir, yo solo he querido llorar porque me ha dado muy duro”.

Además, agregó que ella pensó que moriría primero que Darío Gómez: “yo pensé que yo me iba primero que él cuando me dio el cáncer, él me llamaba, estuvo pendiente de mi y ahora él se va primero que yo, es muy duro, la noticia a mí me llegó al corazón”.

Le puede interesar: Pipe Bueno se quebró al hablar de la muerte de Darío Gómez y cómo lo ayudó en ‘Guaro Remix’

La cantante también indicó que se siente triste porque muchos de sus seres queridos han muerto: “se va sintiendo esa huérfandad, enterrar a mis hermanos, a mi papá, a Hortúa (amigo), tanta gente que uno ama que se está yendo”.

“En 2021 la saque barata, mi hermano se murió, a mi mamá le dio un infarto que la dejó en UCI, mis hermanos también, la verdad me doy por bien servida… La tragedia pudo ser más grande”, agregó la cantante.

Arelys Henao relató el momento en el que se enteró de la noticia de la muerte de Darío Gómez: “Yo recibí la noticia de una manera hasta cruel, yo estaba en mi casa, llamó un periodista local para que le confirmara la muerte de Darío Gómez, sentí un frío y le dije que 2como así” y me dijo que estaba en la clínica y acaba de morir y no lo podía creer; mi sobrina es enfermera y estaba conmigo porque he estado algo enferma y llamó a la clínica donde le dijeron que no había muerto pero estaba en paro, entonces vimos una esperanza y comenzamos a orar, me sentía impotente, pero después nos llamaron y nos confirmaron su muerte”.

Arelys Henao despidió a su mentor Darío Gómez

‘La Reina de la Música Popular’ llora a ‘El Rey del Despecho’ ya que la cantante Arelys Henao fue una de las pupilas del fallecido Darío Gómez, y su tristeza ha sido muy grande por esta pérdida.

En su cuenta de Instagram publicó una imagen del cantante con su acostumbrada elevación de manos simulando un abrazo junto con unas palabras muy conmovedoras por lo ocurrido.

“Tengo mi corazón destrozado jamás pensé hacer esta publicación La partida de mi mentor, mi amigo El Rey del Despecho. No puedo describir lo que siento ”, dejó al pie de publicación Arelys Henao.