Daniela, nieta de Darío Gómez, dijo que la canción inspirada en ella no es su favorita

Daniela Alzate Gómez es la nieta de Darío Gómez que inspiró uno de sus mayores éxitos, el cual lleva su nombre y cuenta la historia de cómo ella quedó huérfana por culpa de la violencia.

Daniela quedó huérfana a los 6 años cuando una bala perdida le arrebató la vida a Luz Dary Gómez, la única hija mujer de Darío Gómez y su primera esposa. La mujer murió al quedar en medio de un enfrentamiento de pandillas en Medellín.

Esto inspiró su canción ‘Daniela’ que cuenta esta historia al estilo del ‘rey del despecho’. Ahora, la nieta de Darío Gómez es una mujer ‘echa y derecha’ que es administradora financiera.

Daniela habló con la Revista Semana en el velorio de su abuelo, quien falleció el pasado 26 de julio en la Clínica Las Américas de Medellín a causa de un paro cardiaco, y reveló detalles de cómo se enteró de la lamentable noticia.

“Estaba en mi casa preparando la comida, cuando me llamaron y me dieron esta noticia, esperaba que todo se tratará de una mentira pero no fue así; no hay paz en mi corazón, se fue un angelito al cielo y tengo el alma destrozada”, señaló Daniela.

También se refirió a la canción que lleva su nombre y que es uno de los mayores éxitos del ‘rey del despecho’: “Escribir la canción ‘Daniela’ le tardó más de tres años porque el dolor no lo dejaba y creo que fue un tema que no tocábamos mucho en las reuniones porque no lo podíamos superar”.

“Él me mostró la canción porque quería que grabáramos el video y a pesar de lo mucho que me duele, lo acompañé porque era un honor, fue su creación en la que quería expresas sus sentimientos y en esos 3 minutos él cuenta mi vida”, agregó.

La nieta de Darío Gómez aseguró que su canción favorita del ‘rey del despecho’ no era la inspirada en ella: “me encanta ‘Daniela’ pero me trae mucha tristeza, mi canción favorita es ‘Nadie es Eterno’ porque refleja el dolor que tuve cuando murió mi mamá y ahora que murió él”.

“Hoy se encontraron mi abuelo y mi mamá, pronto se encontrarán conmigo”, concluyó Daniela añadiendo que su abuelo quería vivir muchos años más.