El emotivo regalo que le dejó Okendo a Tarzán antes de irse del Desafío The Box

La competencia en el Desafío The Box se acerca cada vez más a su recta final, y ya son varias las pérdidas que han sufrido los equipos restantes, Alpha y Beta.

En el último ciclo del juego, Carlos Oquendo, o más conocido en el programa como Okendo, y Dani Camargo, la participante boyacense, fueron sentenciados a muerte y posteriormente se vieron obligados a abandonar la competencia luego de su derrota en el box negro con Tarzán y Alexa.

No fue hasta el último capítulo que la capitana de Alpha, Karina, recordó una misión que le había dejado Okendo antes de marcharse: entregarle un regalo a su capitán y amigo.

“Tarzán, se me había olvidado contarte algo de suma importancia. Okendo antes de ir a muerte me dijo que si él se llegaba a ir que te quería dejar un detalle y a mí se me había olvidado”, fueron las palabras de Karina antes de salir al último desafío del ciclo.

A lo que este respondió en forma de broma: “Entonces sí me quería”.

Se trató de la gorra que usó Okendo durante toda la competencia y que llevaba su nombre bordado.

“Que buen detalle Okendito. Cuando vea esto, gracias. Las cosas son el valor que tú le des. Cualquier cosa puede ser insignificante, pero tú le das valor y eso es algo inmenso. No compra nada. Chévere esa amistad porque aprendí muchas cosas buenas. Al principio eran peleas, vainas, inconformidad, pero bueno son cosas que pasan. Creo que eso también fue lo que nos llevó a una tan bonita amistad aquí. Esta gorra está representando esa amistad”, dijo el costeño con nostalgia.

Tras las palabras de agradecimiento de Tarzán, los demás ocupantes de la casa dedicaron un par de palabras. “Es todo un personaje”, dijo Dani. “Toca que le haga agujeros para que le salga el pelo”, bromeó Juan Pablo.

Al final del día y luego de ser vencedores en el reto final, el equipo celebró la victoria y agradeció a Okendo por lo que les había dejado en su paso por el programa.