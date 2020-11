Encuentre más abajo la entrevista exclusiva desde Publimetro Colombia con nuestro medallista olímpico, Carlos Mario Oquendo.

¿Qué es TravelPad, cómo nace y qué relación tiene con el BMX?

TravelPad es un producto creado por la necesidad que tenía en el BMX cuando viajaba a eventos internacionales. Allí, la bicicleta llegaba vuelta nada porque la envolvía en cartones e incluso con el mismo uniforme. Por eso, comencé a pensar en un producto que ayudara a proteger la bici, ya que es la herramienta de uno. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que era algo que también necesitaban en el ciclismo de ruta y de montaña, entonces apuntamos hacia allá también. Normalmente, la bicicleta no se daña o raya cuando uno se cae, eso pasa es en los viajes. Por eso, en medio de la cuarentena, me di a la tarea de mejorar el producto, emprender y ser empresario a la par de mi carrera como deportista.

Además de la dificultad en el transporte de la bicicleta, ¿ha identificado nuevas necesidades para crear otros productos?

El eslogan de mi empresa es keep it OK, es decir, ‘mantenlo bien’. Razón por la que me centré en elementos para proteger las bicicletas y los deportistas. Sí se ha pensado en unos adhesivos que protegen a la bici de rayones. De igual manera, están en mente unos uniformes que le den mayor seguridad al corredor.

¿Existen alianzas con otros deportistas de élite que estén utilizando estos productos para promocionar la empresa?

Una de las mayores aliadas es Mariana Pajón. Ella me ha ayudado a testear el producto y desarrollarlo. Asimismo, en ruta y montaña hay algunos que se están mirando para que hagan lo mismo. Por ahora no tengo los recursos para patrocinarlos en cuanto a dinero, pero sí estoy seguro de que mi producto los va a ayudar y aportar para que la bicicleta llegue bien y obtener excelentes resultados.

¿Se enfocará de lleno en la parte empresarial, continuará con su carrera como deportista o tiene en mente apoyar e impulsar a las promesas del BMX?

Ahorita, mi fuerte es el deporte. Lo empresarial es un plan B, pero no un plan B pasajero, sino algo que espero que con el paso del tiempo se consolide. Dentro de poco cumplo 33 años y, en estos momentos, le estoy apostando a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, no puedo desconocer que el final está cerca. Por eso, en algún punto, sí quisiera dedicarme de lleno a mi marca personal.

Hablando de los Olímpicos, ¿cómo va el proceso de clasificación?

Para llegar a esos Juegos en Tokio es importante primero superar todo lo relacionado con esta cuarentena. Había Copas del Mundo para prepararse, pero al haberse cancelado, lo que más se desea es volver a competir, seguir metido en el tema, luchar por un cupo a los Olímpicos y que la Federación me elija para representar al país. Por ahora, estoy tranquilo y luchando por hacer lo mejor.

¿Qué expectativas hay para Tokio después de haber sido bronce en Londres 2012?

Si uno le apunta a los Olímpicos es porque va por el oro. Todo deportista sueña con colgarse esa presea dorada. Uno siempre tiene en mente ir por buenos resultados y mejorar el registro que se tuvo en Río 2016.

¿Cómo analiza la evolución del BMX en Colombia?

Ha mejorado bastante. Por lo menos ya es más conocido. Tenemos escenarios deportivos grandes y de tallas internacionales. Eso sí, aún faltan más eventos. De alguna forma, ciertas personas lo ven como un deporte elitista y aunque no es mentira, la idea es demostrar que el BMX tiene ventajas.

Desde su marca, ¿no podría ayudar a ello e impulsar el deporte?

Creo que esto no depende de si una marca apoya o no, depende más de la Federación, de los clubes, de que haya un crecimiento y masividad del deporte. No obstante, desde mi caso, sí podría echar una mano trabajando por los corredores, apoyarlos con mi marca y productos y abrirles puertas.

¿Qué falta para llegar al nivel de una potencia como Países Bajos?

Países Bajos tiene una selección fuerte porque concentran a los deportistas juveniles con tiempo, hay un entrenador que está junto a ellos de lleno y tienen un buen desarrollo de los corredores. Ese manejo no se da en Colombia. Aquí cada uno tiene que defenderse y mirar cómo avanza. Así es complicado. Ese es el vacío que existe.

A nivel nacional, Antioquia tiene una enorme ventaja con relación a las otras ligas de BMX en el país, ¿qué hacen de diferente o qué falta en los demás departamentos?

Antioquia arrasa en junior y élite porque se está llevando a cabo un proceso donde hay un consolidado de juveniles que cuentan con el acompañamiento de un entrenador. Eso ha ayudado a que muchos lleguen a alto nivel. En Antioquia hay 36 pistas, mientras que en los demás departamentos solo hay dos o tres. Esa masividad hace que haya mejores deportistas.

¿Cómo ve el recambio generacional?

En los hombres hay un recambio interesante y factible. Están Diego Arboleda, Juan Camilo Ramírez y otros grandes deportistas que ascienden a élite. Pero en la rama femenina hay un vacío muy grande porque Mariana (Pajón) está en un nivel alto que nadie ha logrado alcanzar. Muy pocas mujeres están llegando a finales o incluso semifinales. Hay un bache grandísimo y eso, seguramente, hará que se dificulte clasificar a los Olímpicos en un futuro.

¿Cree que ese bache se presentó porque en la Federación, los clubes, las ligas y demás entidades formativas se confiaron al ver los excelentes resultados de Mariana?

No lo veo así. Creo que fue más falta de desarrollo del deporte femenino. Las que hay es porque se motivaron por su cuenta a entrenar y luchar, pero no les han hecho seguimiento, tampoco se les ha impulsado ni ayudado a mejorar.

¿Ha pensado en ayudar al crecimiento del BMX desde la parte administrativa o políticodeportiva?

En estos momentos, soy el representante de los deportistas en Antioquia, hago parte de la Junta Directiva en Inderportes Antioquia y conformo el Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo.

¿Estando en esos cargos se ha percatado de alguna necesidad nueva?

Una cosa es lo que se piensa como dirigente y otra diferente como deportista. Hace poco lanzamos una resolución buena para que el deportista sintiera que en Antioquia iba a tener apoyo, pero cuando llegamos al deportista, no lo sintió así. Es un tema chévere porque uno se da cuenta de que no es mala gestión, sino que falta una mejor comunicación. Estando en las dos figuras (dirigente y deportista), se entiende que el tema se puede mejorar y no es difícil.

Y la faceta de entrenador, ¿la contempla?

Esa todavía no. Siendo sincero, no es que me considere malo (risas), pero no he estudiado para eso entonces mejor dejarlo en manos de quienes se han preparado.

Después del éxito en el Sudamericano 2009, la medalla de bronce en los Olímpicos y el buen rendimiento en la Copa del Mundo, ¿qué hizo falta, teniendo en cuenta que el final de su carrera está cerca?

Todo deportista siempre sueña con ser Campeón Mundial y Olímpico. Siento que hice la labor del esfuerzo, trabajo y entrega al deporte. Conforme uno hace eso, los resultados van llegando. Aún queda un poco, entonces hay que seguir trabajando para conseguir alguna de ellas. Nunca es tarde.

