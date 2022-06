¿Emily de El Desafío The Box es hipócrita?, esto afirmó Maleja

El Desafío The Box esta llegando cada vez a su cierre de temporada, pues ya solamente quedan los dos equipos más fuertes y las estrategias son cada vez más evidentes. Las relaciones personales se convierten y pasan de ser amistosas a ser solamente por conveniencia, lo que han notado varios de los participantes que quedan aun en al competencia. Emily y Maleja compartieron bastante tiempo dentro de El Desafío, pero a la hora de la verdad, Maleja afirmó que por parte de Emily nunca fue sincero.

Así como poco a poco la competencia va llegando a su fin y así mismo las pruebas se van volviendo más exigentes, lo que obliga a muchos a generar estrategias para que los más fuertes de la competencia vayan quedando, ojalá del mismo equipo. Por eso mismo, constantemente hemos visto que varios participantes forman alianzas para poder apoyarse e irse en contra de uno solo.

Pero a medida que avanza la competencia, tendrán que jugar individualmente. De esto se dio cuenta la misma Maleja, quien se ha destacado no solo por ser una buena competidora, sino por su personalidad dulce y su forma de ser que genera tan buena vibra que a pesar de estar e una competencia, todos quieren acercarse a ella.

Emily era una de esas personas, pero la verdad dejó mucho que decir porque a la hora de salir, luego de una lesión que tuvo al caerse de una prueba. En el mensaje de despedida, Emily a través de un video afirmó lo agradecida que estaba con Karol, Karina y Ceta, pero no nombró a Maleja, así que ella se pronunció respecto a esto:

“Me di cuenta pero pues normal, yo siempre he dicho que acá tu generas vínculos bonitos, pero a la hora de la verdad, todos somos contrincantes. Ella era super pegadísima a mi, yo la aconsejaba mucho pero esta bien. Obviamente lo noté, fue extraño pero eso me demuestra que lo que hablamos acá es verdad, hubo bastante hipocresía al respecto. Igual ella es una niña también, me parece que le falta recorrer mucho más en la vida”