¿Yina Calderón de la guaracha al reggaeton?

Yina Calderón se ha destacado por su personalidad sincera y espontánea aunque muchos internautas la catalogan como ordinaria y bochinchera. Pero esto no ha sido un impedimento para la empresaria siga siendo activa en sus redes sociales y por ende, ser parte de varias polémicas con reconocidos figuras de la farándula nacional como Lina Tejeiro, ‘Epa Colombia’ e inclusive en los últimos días, le dedicó una guaracha al candidato Gustavo Petro, respaldando su candidatura a la presidencia.

Calderón, quien es conocida por publicar contenido tocando guaracha en su lujoso apartamento en Bogotá, sorprendió a sus seguidores interpretando y bailando su propia versión del exitoso tema “Orgullo” del cantante J Quiles, agregando: Me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo 😭😭 ! Me fui @oficialdjyinacalderon.

Le puede gustar: ‘Dua Lipa’ rompe internet por este sensual video bailando

Le mostramos el video:

¿Calderón dejará la guaracha para convertirse en reggaetonera?

Como era de esperarse los comentarios contra la creadora de contenido no pararon, asegurando que no solo los dejó atónitos con la interpretación sino también por su vestuario. Entre los que destacan: “ESTA VIEJA LITERALMENTE ES LA TIGRESA DEL ORIENTE !🐅🐅🐅🐅🐅🐅🤣🤣🤣🤣🤣”, “Se le perdió la plática de la cirugía tiene más cintura una nevera”, “Ya se cree Marcela Reyes”, “Ahora ya no es DJ, es cantante 😂...” Amiga usted se muere de hambre como cantante ..siga con su fajas mejor ..”

Pero la empresaria una vez más demuestra que disfruta la vida sin importar las criticas que deba enfrentar, con tal de demostrarse tal y como es. El video de la creadora de contenido ya cuenta con más de 408.488 reproducciones en el perfil de su cuenta de fajas.

También le puede gustar: Ashley Ordoñez se prendió en llamas al tratar de tomar un shot inflamable en un bar

El nuevo reality de la empresaria:

El primer capítulo de su programa “Se nos armó la gorda”, generó controversia desde los cortos compartidos antes de su estreno. El reality cuenta con mujeres de talla grande quienes buscan demostrar su talento en medio de la competencia por más de cincuenta millones de pesos. Calderón demostró apoyo a las candidatas, tras sus audiciones, resaltando el talento para el baile que tiene cada una a pesar de que el resto de los jurados no tuvo la misma disposición con las concursantes.