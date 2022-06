La respuesta de Yina Calderón ante las críticas de su nuevo reality show

Yina Calderón ha demostrado en varias oportunidades que es una persona sin filtros y que no se queda callada ante los comentarios negativos, respondiendo de manera contundente contra otras celebridades e incluso sus seguidores. Un ejemplo reciente de esto es su posición frente a los comentarios de los internautas que critican su nuevo reality show, ‘Se armó la gorda’.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la influencer estuvo hablando de varios aspectos de su vida profesional y privada, y aprovechó la oportunidad para profundizar un poco más sobre algunos detalles técnicos que tuvo el primer episodio de su nuevo reality.

“No sé qué pasó. De verdad que no es así, el sonido está bien y no sé por qué a la hora de reproducir en YouTube el audio se escucha así. Pero bueno, ya en el segundo capítulo no vamos a tener eso”, dijo Yina Calderón sobre los problemas de audio que se manifestaron durante varios momentos del programa.

También se pronunció sobre las críticas que estaba recibiendo el programa en relación a presentar mujeres de tallas grandes en poca ropa y haciendo bailes sugerentes, criticando los mensajes de los internautas en las redes sociales que califican el show como misógino y ofensivo.

“Si usted no quiere ver mi reality, no lo vea”, dijo la DJ mientras iba conduciendo su camioneta. “Resulta y pasa que si entonces las mujeres fueran flacas, entonces ahí sí no se verían mal bailando y todo eso. Pero como son gorditas que ‘qué vergüenza’, que ‘cómo se ven de mal’. No, nené, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, lo que quieran”.

En el primer episodio del reality, Yina Calderón también mostró mucho apoyo a las participantes de talla grande que se presentaron en las audiciones, aplaudiendo y resaltando el talento de cada una, a pesar que no todos los miembros del jurado se mostraban con la misma disposición.