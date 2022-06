Ashley Ordoñez se prendió en llamas al tratar de tomar un shot inflamable en un bar

Ashley Ordoñez es reconocida en redes sociales por su personalidad santandereana y su forma de hablar y de expresarse. A pesar de nunca haberse confirmado, habían rumores de una supuesta relación con Felipe Saruma, teniendo en cuenta que se le pasaban juntos grabando contenido. Al parecer ya no tienen ninguna relación, ni siquiera de amistad, pero ella continuó grabando contenido que la ha llevado a ser una de las más reconocidas en redes sociales.

Ahora todos los seguidores de ella han quedado sorprendidos por la historia casi de película que contó sobre como se incendio en una discoteca de Cali.

En internet se viralizó un video la chica al lado de sus amigos y cuando se disponían a tomar un shot inflamable, por un fallo del aparato del barman, se encendieron, literalmente, en llamas, ella, su amigo e incluso algunas otras que estaban cerca a lo sucedido. Las imágenes son bastante sensibles para algunos, además de los gritos como reacción por parte de los presentes, que alertó a toda la discoteca.

Días posteriores a lo sucedido, Ahsley apareció en un video agradeciendo a las personas que le enviaron mensajes preocupados y relató que fue lo que sucedió:

“La bomba se estalló literalmente en nuestra cara. Yo tenía fuego en mi cara, en mi cuerpo, en todo mi brazo izquierdo, parte de mi pelo. Les juro que en ese momento a mi se me pasó toda la vida por delante. Veía a mis amigos encendidos de pies a cabeza, uno de ellos tuvo quemaduras graves, hubo gente que salió en ambulancia”

Pero la creadora de contenido no terminó con una sola quemadura, lo que causó dudas en algunos “no la tocó el fuego, de lo contrario no estuviera tan tranquila”. Algunos aseguran que la gente es terrible al no creer lo que relata solo porque no terminó afectada y atacarla por eso “Ahora están súper indignados porque Ashley apareció sin una sola quemadura visible a los ojos de todos ¿Es en serio?”