“Después de maltratar a tu esposa buscas a Dios”: Llueven críticas a influenciador que golpeó a su pareja

En la última semana, las redes sociales viralizaron un video que dejó muestra de un acto de violencia intrafamiliar. El hecho que rápidamente se popularizó llamó la atención porque tenía como protagonistas a Carlos Feria y su esposa Adriana Valcárcel.

En las imágenes, el sujeto se levanta del comedor tras una agitada discusión para posteriormente empujar fuertemente a su pareja. La violenta acción termina con la mujer en el piso y luego se cortan la grabación. Ante el particular, la ola de rechazo sobre la violenta situación creció en tal magnitud que Feria salió en su defensa.

Inicialmente, Feria afirmó a través de un video en redes sociales junto a su pareja que tenía claridad del error y que se disculpaba por las acciones. Mientras que, su esposa salió en defensa agregando: “Cometió un error ese día y el sabe que eso está mal. Se los digo mujeres y las personas que me están viendo, siempre les he dicho que el día que un hombre me toque me pierde para siempre, pero ese día Carlos me pidió perdón y estamos aquí”.

La búsqueda de dios tras el maltrato

Como la polémica no paró ahí, nuevamente a través de redes sociales el sujeto quizo manifestar su perdón mientras compartió dos emotivas fotos junto a su esposa. En el mensaje, Feria se refiere a Dios y a que en este momento solo puede recurrir a él para que todo mejore, lo que automáticamente generó respuesta en sus seguidores quienes lo cuestionaron diciendo que esta no es la forma en la que debería obrar.

“Después que maltratar a tu mujer buscas de Dios ojalá que dios te haga cambiar como sos y pienses bien antes de volver a hacerlo porque eso no tiene perdón y ella lo hizo hasta te defendió en el vídeo”, le escribieron.

“La gente de verdad que es ignorante si hubiese sido un hombre que nada que ver con redes todo mundo diría que lo denuncie que lo deje etc etc pero como es un disque “famoso” todos dicen te apoyamos es un error es un humano, la crueldad que cometió con su esposa frente a si hija no se excusa con nada, debería de ir a terapia”, se lee en otro comentario.