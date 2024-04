Primera renuncia en el ‘Desafío XX’ ¿quién regresará en sustitución?

Durante el capítulo 12 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues las cuatro casas se disputarían dos chalecos y los servicios de sus casas, desde antes de iniciar la prueba en el equipo Omega buscan la forma de suplantar a Gamboa, ya que se encontraba enfermera para poder competir, y la orden era dos mujeres y dos hombres, en ese grupo solo quedan ella y Gaspar.

Renzo y Alejo la llevaron cargada hasta el box azul desde donde Andrea Serna le cuestionó los motivos por los que no portaba su uniforme a lo que respondió que no se sentía en capacidades de poder competir.

Andrea Serna le cuestionó que no tenían ningún informe por parte del equipo médico, el cual es el encargado de establecer un reposo. Ante eso la presentadora precisó que de no seguir la instrucción el equipo Omega quedaría fuera de la prueba.

Y así fue, pues solamente Alpha, Beta y Gamma se disputaron el premio que les permitiría seguir con todos los servicios. La casa Beta se alzó con el premio, mientras que el segundo lugar fue para Gamma.

Omega dilucidaba en cómo resolver el pago del arriendo para no ir a playa baja, pero Gamboa seguía derrumbada en la cama y reveló a sus compañeros que renunciaría a la competencia.

“Muchachos ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”

— Gamboa