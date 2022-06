“Vengo acá a aceptar lo que venga, porque esa es la consecuencia de lo que hice”: Carlos Feria, esposo de AdriLatina por haberla golpeado

AdriLatina y Carlos Feria son una pareja muy reconocida en redes sociales, por el contenido que realizan juntos y en compañía de su hija. Este viernes, 10 de junio, a través de las redes sociales se conoció un video en el que golpea a su esposa y queda en evidencia la violencia doméstica al interior de esa familia.

A través del TikTok de Adri, se compartió un video de la cámara de seguridad de la casa, en donde aparecen discutiendo en el comedor cuando de un momento a otro Carlos se levanta de la silla muy bravo, coge una silla, pero reacciona y decide empujarla con mucha fuerza en el pecho, lo que hace que ella caiga al piso a punto de golpearse la cabeza con una pared. La niña, estaba en la mesa, queda inmóvil ante lo que acababa de ver.

“Este es un video para dar una explicación de un video que hace unas horas está rondando. Es un video en donde yo empujo a Adri fuertemente, estábamos en la sala de mi casa, de nuestra casa. Es un video muy fuerte (...) estoy aquí para aclarar, no estoy aquí para mentir, sino para decir la verdad”, inició el video publicado en sus cuentas.

En el video aparece AdriLatina, que escucha atentamente lo que dice Feria y se le ve que por momentos lo mira, mira hacia otros puntos del lugar y se cruza las manos.

“Ella es la víctima de todo esto. No vengo a victimizarme, porque no es así. Quiero decirle a todos ustedes, que es verdad todo lo que está pasando en ese video, que todo es verdad. Vengo acá a aceptar lo que venga, porque esa es la consecuencia de lo que yo hice. Obviamente nunca pensé que esto se iba a hacer público, nunca pensé que un error tan grande como fue ese día se hiciera público”, agregó.

Luego pidió perdón asegurando que desde el día que sucedieron los hechos le había pedido excusas a AdriLatina por haberla golpeado.

“Le pedí disculpas ese día con todo mi corazón, se las vuelvo a pedir. Es difícil no llorar, porque no es algo que yo haga por gusto. Lo segundo es que le pido disculpas a las mujeres que están viendo este video (...) se que no hay excusa”, continuó diciendo.

¿Qué dijo AdriLatina después haber sido golpeada por su esposo?

AdriLatina habló en el mismo video y dijo que: “son cosas reales que pasan. venimos a decirles la verdad. Quiero que sepan que Carlos no es un maltratador. Carlos es muy buen esposo, muy buen padre, que ama a Dios con todo su corazón y que somos personas que queremos hacer las cosas bien. Sé que merecen una explicación. Queríamos afrontar esto. No sabemos que vaya a pasar después”.

Después agregó que aunque habrían podido decir que ese video era una broma, quisieron decir la verdad sobre lo sucedido.