Juan Camilo Portilla de la Selección Colombia despidió a su abuelo fallecido con desgarrador mensaje

Mientras la Selección Colombia se juega su paso en el Mundial de 2026, Juan Camilo Portilla atraviesa un momento durísimo lejos de casa. El volante colombiano, que hace parte de la nómina de Néstor Lorenzo en la cita orbital, publicó una historia en su cuenta de Instagram para despedir a su abuelo, una imagen que tocó fibras entre los hinchas por el contexto en el que llega: justo cuando está defendiendo a la Tricolor en la Copa del Mundo.

El mensaje fue tan íntimo como doloroso. Junto a una foto de su abuelo, Portilla escribió: Cuídame y cuídanos a todos desde el cielo, mi viejo. Gratitud eterna con vos por ser parte de este sueño que estoy viviendo. Solo yo te entendía, mi viejito resabiado. Te amo eternamente. Juro hacerte sentir más orgulloso ahora que estás en el cielo”.

Abuelo de Juan Camilo Portilla Instagram: Juan Camilo Portilla

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La publicación empezó a moverse entre seguidores de la selección y usuarios en redes, no solo por la tristeza de la pérdida, sino por el momento en el que le tocó vivirla. Colombia regresó al Mundial con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K y ahora se alista para enfrentar a Congo DR en Guadalajara, en un partido clave para ir asegurando su paso a la siguiente ronda. En medio de ese escenario, la historia de Portilla dejó ver el lado más humano de un torneo que, por fuera de los focos, también se juega con cargas personales muy pesadas.

Portilla, hoy jugador del Athletico Paranaense y uno de los volantes que ha ganado espacio en el proceso de la Selección, aparece en la lista de 26 convocados de Colombia para el Mundial de 2026. Su nombre venía sonando como una de las apuestas del mediocampo para este ciclo y, de hecho, ya había hablado días atrás del reto que suponía el debut frente a Uzbekistán. Ahora, sin embargo, la conversación alrededor de él cambió por completo.

Y es que este tipo de publicaciones siempre pegan distinto cuando llegan en plena competencia. Una cosa es la presión natural de representar al país en el torneo más grande del planeta, y otra muy diferente tener que hacerlo mientras se procesa una pérdida familiar. Ahí fue donde el mensaje de Portilla terminó conectando tanto con la gente: no fue una frase de cajón, sino una despedida cargada de memoria, gratitud y promesa.

Por ahora no hay un pronunciamiento más amplio del jugador o de la Federación sobre la situación, pero su historia bastó para dejar una escena conmovedora alrededor de la Selección Colombia. Porque mientras el país mira la tabla, los puntos y el próximo rival, Portilla está jugando también otro partido: el de sostenerse en pie en medio del dolor, con la camiseta puesta y el recuerdo de su abuelo muy presente.

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