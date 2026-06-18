A hincha de Colombia le pillaron la moza en pleno Mundial; le llegaron con chats impresos

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Mientras muchos celebraban el triunfo de la Selección Colombia en su debut mundialista, un individuo estaba viviendo uno de los peores días de su vida luego que su pareja le descubriese una infidelidad. Todo quedó captado en un video en el que se observa que la mujer incluso llevó los chats impresos.

Ya son miles de personas las que han observado estas imágenes en las que se ve a una femenina vestida con la camiseta tricolor mandarle tremenda cachetada a quien sería su novio, sujeto que estaba alegremente viendo un partido. La escena no solo se viralizó por lo inesperado de la escena, sino también por la gran cantidad de páginas que llevaba la mujer como pruebas.

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¿Cómo le fue a Colombia en su primer partido en el Mundial 2026?

Colombia empezó el Mundial con una victoria de esas que sirven para respirar, sonreír y decir: “bueno, arrancamos como era”. La Selección venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que tuvo momentos de control, susto y reacción cafetera; pero que demostró de qué estamos hechos.

El equipo de Néstor Lorenzo abrió el marcador con Daniel Muñoz, luego de una buena asistencia de Luis Díaz, quien volvió a ser ese jugador que genera conversación cada vez que toca la pelota. Sin embargo, Uzbekistán no se quedó mirando y encontró el empate en el segundo tiempo con Abbosbek Fayzullaev, autor del primer gol mundialista en la historia de su selección.

Cuando el partido parecía enredarse, apareció ‘Lucho’ para devolverle la ventaja a Colombia con un remate que terminó metiéndose en el arco rival. Ya sobre el final, Jáminton Campaz selló el triunfo con el 3-1, dejando a la Tricolor bien parada en el Grupo K.

No fue un partido perfecto, pero sí un debut ganador, trabajado y con respuesta en los momentos clave. Colombia volvió al Mundial con tres puntos, goles importantes y una ilusión que ya empezó a prender motores.

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

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¿Qué son las pausas de hidratación en el Mundial?

Las pausas de hidratación, también conocidas como cooling breaks, son interrupciones programadas para que los jugadores puedan hidratarse, refrescarse y bajar cargas físicas durante los partidos. En el Mundial 2026 se están aplicando de forma obligatoria en todos los encuentros, una vez en cada tiempo, con una duración aproximada de tres minutos.

Estas pausas se realizan cerca del minuto 22 de cada mitad y el tiempo perdido debe agregarse después en la reposición. La medida ha generado conversación porque antes este tipo de cortes se usaban principalmente cuando las condiciones climáticas eran extremas, pero ahora hacen parte del protocolo general del torneo.

Para Lorenzo, el reto está en aprovecharlas sin que se vuelvan un enredo. Por eso habló de bajar las pulsaciones antes de dar instrucciones, porque si el jugador llega acelerado, con la respiración arriba y el partido caliente, cualquier mensaje táctico puede perderse entre el cansancio y la urgencia.

La preocupación del entrenador colombiano tiene sentido: una pausa demasiado larga puede servir para ordenar al equipo, pero también puede cortar el envión de un buen momento, enfriar a un jugador enchufado o darle aire a un rival que venía contra las cuerdas. En un Mundial, donde cada detalle pesa, hasta tomar agua se volvió parte de la estrategia.