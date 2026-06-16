Luis Díaz tuvo amoroso encuentro con su esposa a pocas horas del debut en el Mundial

La Selección Colombia debutará en su séptimo Mundial el próximo 16 de junio frente a Uzbekistán y los dirigidos por Néstor Lorenzo están más que concentrados para mejorar la participación que la ‘tricolor’ tuvo en Brasil 2014, en donde llegaron a los cuartos de final. A pesar de los estrictos controles, algunos de los jugadores han tenido la oportunidad de verse con algunos de sus familiares, dentro de ellos ‘Luchito’ Díaz quien tuvo un amoroso encuentro con su esposa.

Gera Ponce, pareja del portador de la casaca número ‘7′ de la ‘sele’ compartió una historia en su Instagram que dejó enternecidos a sus seguidores. En ella se ve a ella y a el nacido en Barracas, La Guajira, fundirse en un inmenso abrazo, postal que acompañó con la frase, “Te Amo”.

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La imagen generó una gran conversación entre quienes aún consideran que los jugadores deben estar aislados para tener mejores resultados; y quienes consideran que estos encuentros se convierten en un plus para enfrentar los partidos y tener un mejor rendimiento en la cancha, discusión que determinará sus argumentos dependiendo del resultado que se obtenga frente a Uzbekistán.

Esposa Luis Díaz Instagram: Gera Ponce

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.