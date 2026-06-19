Abuelo de jugador de la Selección Colombia falleció ¿Abandonará la concentración?

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Una noticia devastadora afecta a la concentración de la Selección Colombia en México para el Mundial 2026. Desde la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que el abuelo de uno de los jugadores del equipo falleció; aunque no dieron mayores detalles sobre las causas que llevaron al fallecimiento del hombre, si es seguro que la noticia afectó al jugador y al plantel.

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A través de los canales oficiales de comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol, la federación dijo que: "expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla“.

“En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron”, puntualizaron.

¿Portilla saldrá de la concentración para ir a acompañar a su familia?

La respuesta en redes sociales no se ha hecho esperar y miles de personas han expresado su apoyo a Juan Camilo Portilla y su familia en este duro momento, pero también se preguntan si con esta noticia el jugador deberá abandonar la concentración del equipo.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial al respecto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, se espera que el jugador no salga de la concentración, ya que no habría posibilidad de convocar a otro futbolista para que lo reemplace. De igual forma, otro tipo de situaciones se han presentado con otros jugadores y tampoco han abandonado la concentración.

Un claro ejemplo de esto es el caso de ‘El Cucho’ Hernández, quien se convirtió en papá cuando ya estaba concentrado con la Federación Colombiana de Fútbol cuando su primogénito nació y no ha podido conocerlo.

Finalmente, se espera que en el próximo partido de la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo, el equipo realice un homenaje a la familia de Juan Camilo Portilla y, tal vez, el jugador debute en el mundial.