El ‘Cucho’ Hernández reveló el origen de su apodo; está ligado a Argentina

Juan Camilo Hernández es uno de esos futbolistas a los que casi nadie llama por su nombre completo. Para la mayoría de hinchas de la Selección Colombia, del Pereira, del Betis o incluso de los que lo siguieron en la MLS, él es simplemente el ‘Cucho’. Pero detrás de ese apodo, que ya parece nombre de pila, hay una historia bastante curiosa que nació mucho antes de los goles, las convocatorias y los estadios llenos.

El propio delantero colombiano reveló en una entrevista que cuando tenía apenas nueve años sus papás le rapaban la cabeza y ese corte lo hacía parecerse a Esteban Cambiasso, histórico futbolista argentino que era conocido como el ‘Cuchu’ Cambiasso. Desde ahí empezó la comparación familiar, pero el apodo terminó de quedarse un día en las divisiones inferiores, cuando uno de sus técnicos lo llamó “Cucho”.

Y como suele pasar en el fútbol, donde un sobrenombre puede pegar más duro que un remate al ángulo, desde ese momento todos empezaron a llamarlo así. Lo que nació por un corte de pelo terminó convertido en una marca personal que hoy identifica a uno de los atacantes colombianos con más recorrido internacional.

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¿En qué equipos ha jugado el ‘Cucho’ Hernández?

El ‘Cucho’ nació en Pereira y desde muy joven empezó a mostrar que lo suyo no era cuento. Su camino profesional tuvo una primera etapa importante en el Deportivo Pereira, antes de pasar por clubes como América de Cali, Huesca, Mallorca, Getafe y Watford, equipo con el que tuvo experiencia en Inglaterra.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en Estados Unidos, con el Columbus Crew. Allí fue figura, campeón de la MLS Cup 2023 y elegido MVP de la final, luego de marcar en el triunfo 2-1 contra LAFC. En esa temporada, cerró con 16 goles en fase regular y cinco más en playoffs, números que lo volvieron uno de los jugadores más influyentes de la liga.

Después de esa etapa, el Real Betis apostó fuerte por él. El club español pagó 13 millones de euros por su fichaje desde Columbus Crew, en una operación que lo llevó de regreso a LaLiga con contrato hasta 2030.

El aporte del ‘Cucho’ en el debut mundialista de Colombia

El apodo volvió a sonar con fuerza en el Mundial 2026, luego del debut de Colombia ante Uzbekistán en el estadio Azteca. La Tricolor ganó 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, resultado que la dejó líder del Grupo K con tres puntos, por encima de Portugal y RD Congo, que empataron 1-1.

Aunque el ‘Cucho’ no fue el autor del gol, sí fue clave en el cierre del partido. En el tiempo de reposición, luchó una pelota que parecía perdida por la banda derecha, metió el centro y dejó servido el tanto de Campaz para el 3-1 definitivo. The Guardian describió la jugada como una acción de pura insistencia de Hernández y señaló que, aunque Campaz puso el nombre en el marcador, “el gol fue todo de Hernández”.

Así que el ‘Cucho’, ese apodo que empezó por una rapada de cabeza y una comparación con Cambiasso, sigue haciendo ruido. Esta vez no solo por cómo lo llaman, sino por lo que aportó en una victoria clave para que Colombia arrancara el Mundial con pie derecho.

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