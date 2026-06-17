Jhonny Rivera reveló que quiso adoptar a músico de Yeison Jiménez, pero lo pararon en seco

La muerte de Yeison Jiménez sigue dejando capítulos sensibles dentro de la música popular colombiana, no solo por el vacío que dejó su voz, sino también por el camino que han tenido que tomar las personas que durante años estuvieron a su lado en tarima, carretera y estudio. Entre ellos están los músicos que acompañaron su carrera y que ahora buscan continuar con el legado del artista bajo el proyecto de La Banda del Aventurero.

Uno de los que habló recientemente sobre ese proceso fue Jhonny Rivera, quien contó en sus historias de Instagram que intentó trabajar con uno de los músicos que hizo parte del entorno de Yeison, pero recibió una respuesta negativa. Eso sí, lejos de tomarlo mal, el cantante terminó reconociendo la decisión y destacando el presente que estaría viviendo la agrupación.

Tributo a Yeison Jiménez Captura de pantalla tomada de redes sociales

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“Yo intenté adoptar uno y no quiso porque ellos están en el proyecto de La Banda del Aventurero y que tienen mucho trabajo. Y mejor; me gusta porque la banda tiene montado todo ese repertorio de Yeison, cantan muy bien y súmele el reality que hicieron. Eso va a tener mucho éxito y no hay necesidad de adoptar a nadie, ellos van a seguir porque lo que tocaba Yeison era oro”, expresó Rivera.

Jhonny Rivera respaldó el camino de los músicos de Yeison Jiménez

Las palabras de Jhonny Rivera dieron de qué hablar porque muestran una realidad que pocas veces se ve después de la muerte de un artista: qué pasa con quienes trabajaban detrás de los conciertos, las giras y los arreglos musicales. En este caso, el intérprete dejó claro que pensó en sumar a uno de esos músicos a su equipo, pero también entendió que varios de ellos ya tenían un camino propio por recorrer.

La frase más llamativa fue cuando aseguró que “lo que tocaba Yeison era oro”, una forma de reconocer el peso del repertorio que dejó el cantante y la conexión que todavía existe entre sus canciones y el público. Rivera también destacó que la banda ya tiene montado ese material y que, con el impulso del proyecto, no habría necesidad de que sus integrantes buscaran otros caminos de inmediato.

El proyecto que nació tras la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, hecho que generó una fuerte conmoción en la música popular colombiana. Tropicana reportó que el artista falleció tras el siniestro de una avioneta en la que se movilizaba junto a otras personas de su equipo.

Tras su muerte, quienes hicieron parte de su universo musical comenzaron una nueva etapa con La Banda del Aventurero, agrupación que no busca reemplazar directamente a Yeison, sino continuar su legado con una voz propia. Según Tropicana, el proceso para elegir vocalista inició con una convocatoria en redes sociales, recibió más de 1.750 postulaciones y avanzó con audiciones en Bogotá.

El mismo proceso contó con un jurado integrado por Sonia Restrepo, esposa de Yeison; Diva Jesurum, periodista y amiga del cantante; Rafael Muñoz, mánager de la banda; y el productor Yohan Úsuga.

Por eso, las palabras de Jhonny Rivera no solo suenan como una anécdota entre colegas. También reflejan que los músicos de Yeison están intentando mantenerse unidos, trabajar y defender un repertorio que sigue vivo entre los seguidores del cantante.

Al final, Rivera terminó enviando un mensaje de respaldo. Quiso sumar a uno de ellos, no se dio, pero celebró que La Banda del Aventurero tenga trabajo, canciones y una ruta propia. Y ahí está el detalle que generó conversación: para Jhonny, lo que dejó Yeison no se apaga tan fácil, porque su música sigue siendo, como él mismo dijo, “oro”.

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