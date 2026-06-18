Con razón ganamos: Jorge Barón estuvo presente en el Azteca dándole la suerte a la Selección Colombia

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La Selección Colombia inició con victoria su camino mundialista y dentro del estadio estuvieron varias figuras del entretenimiento criollo, dentro de ellas Jorge Barón, presentador cuya reacción a los goles de la ‘tricolor’ se viralizó rápidamente en redes.

Colombia empezó el Mundial con una victoria de esas que sirven para respirar, sonreír y decir: “bueno, arrancamos como era”. La Selección venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que tuvo momentos de control, susto y reacción cafetera.

El equipo de Néstor Lorenzoabrió el marcador con Daniel Muñoz, luego de una buena asistencia de Luis Díaz, quien volvió a ser ese jugador que genera conversación cada vez que toca la pelota. Sin embargo, Uzbekistán no se quedó mirando y encontró el empate en el segundo tiempo con Abbosbek Fayzullaev, autor del primer gol mundialista en la historia de su selección.

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Cuando el partido parecía enredarse, apareció ‘Lucho’ para devolverle la ventaja a Colombia con un remate que terminó metiéndose en el arco rival. Ya sobre el final, Jáminton Campaz selló el triunfo con el 3-1, dejando a la Tricolor bien parada en el Grupo K.

No fue un partido perfecto, pero sí un debut ganador, trabajado y con respuesta en los momentos clave. Colombia volvió al Mundial con tres puntos, goles importantes y una ilusión que ya empezó a prender motores.

Así reaccionó Jorge Barón a los goles de la Selección Colombia frente a Uzbekistán

Dentro de los más de 80.000 espectadores que pintaron de amarillo el Azteca, se visibilizó una canosa y reconocida cabeza, la de Barón hombre que estaba junto a uno de sus hijos viendo el ‘cotejo’ dúo que no pudo ocultar su alegría por la goleada de los ‘cafeteros’.

En las imágenes se ve que los 77 años del tolimense no fueron impedimento para gritar a todo pulmón los tres golazos del seleccionado; incluso fue bañado con cerveza en varias ocasiones por aficionados que se dejaron llevar por la euforia.

Muchos de sus seguidores aseguran que la presencia de Barón tuvo algo de mística asociada con la buena suerte, debido, entre otras cosas, a que con su ‘patadita’ él impulsó carreras de artistas como Maluma, J Balvín y Karol G.

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