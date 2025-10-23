Jorge Barón se disculpó públicamente tras sorpresiva situación, ¿de qué se trata?

Jorge Barón es una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana, siendo un reconocido presentador, locutor y empresario. Con una carrera que se extiende por más de cinco décadas, es mundialmente famoso por su programa ‘El Show de las Estrellas’, un espacio que ha llevado artistas de talla nacional e internacional a diferentes rincones de Colombia. Siendo además recordado por sus célebres frases como “¡Entusiasmo!”, “¡Agüita pa’ mi gente!” y la icónica “patadita de la buena suerte”.

Si bien, Barón sigue presente durante los fines de semana a través del Canal RCN, lo cierto es que también cuenta con una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo compartiendo varios de sus proyectos, pero también algunos detalles de su familia.

Sin embargo, en los últimos días el conocido presentador llamó la atención luego de compartir un sorpresivo comunicado en el que se encargó de pedirle disculpas a sus seguidores, luego de que fuera víctima de hackeo.

“Jorge Barón Televisión lamenta intento de hackeo de sus redes sociales y pide disculpas a sus seguidores. Se ve en la necesidad de dirigirse a su comunidad de seguidores y al público en general para informar sobre un incidente de ciberseguridad que ha afectado temporalmente nuestras plataformas digitales.

El día 22 de octubre de 2025, nuestras redes sociales fueron objeto de un intento de hackeo, lo que puso en riesgo la integridad de nuestros canales de comunicación. Afortunadamente, gracias a la pronta acción de nuestro equipo de tecnología y seguridad, el intento fue frustrado antes de que causara un daño significativo.

Queremos agradecer a todos nuestros seguidores por su comprensión y apoyo. Les aseguramos que continuamos trabajando mantener la confianza, transparencia que siempre nos ha caracterizado. Este incidente no afectará la calidad de nuestro contenido ni el compromiso con nuestras audiencias.

En Jorge Barón Televisión, seguimos comprometidos con brindar entretenimiento de calidad y con la seguridad de todos nuestros usuarios. Invitamos a nuestra comunidad a estar atentos a las comunicaciones oficiales y a seguirnos en nuestras plataformas con total confianza”, fueron las declaraciones compartidas.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Barón?

Jorge Barón tiene un total de cinco hijos, y a cuatro de ellos les puso su mismo nombre. Sus hijos se llaman Jorge Luis, Jorge Andrés, Jorge Eliécer y Jorge Eduardo, además de su primogénito, Santiago Barón. Sus hijos han seguido caminos profesionales diversos: Jorge Luis y Jorge Eduardo han incursionado en el mundo de la política, incluso obteniendo cargos en Estados Unidos, mientras que Jorge Andrés ha trabajado en grandes empresas.