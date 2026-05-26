Daniel Muñoz y Jefferson Lerma van por la gloria continental con el Crystal Palace

La temporada europea tendrá un cierre más que especial para el fútbol colombiano, porque Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tendrán la posibilidad de volver a tocar la gloria con Crystal Palace, esta vez en la final de la UEFA Conference League, donde el equipo inglés se medirá contra el Rayo Vallecano en un duelo que tiene todos los condimentos para ser histórico.

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El partido se jugará este miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, a partir de las 2:00 p. m., hora de Colombia, por lo que los aficionados nacionales tendrán una cita obligada en plena tarde para seguir a dos jugadores que se han ganado un lugar importante en la Selección Colombia y que ahora quieren cerrar una campaña europea contra todo pronóstico.

De acuerdo con AS, Crystal Palace llegó a esta instancia después de eliminar al Shakhtar Donetsk en semifinales, serie en la que ganó tanto el partido de ida como el de vuelta. Antes, el equipo de Oliver Glasner había dejado en el camino a Fiorentina en cuartos de final y a AEK Larnaca en octavos, demostrando que su presencia en la definición no es producto de la casualidad, sino de una campaña bastante sólida.

Los colombianos quieren otro golpe histórico

Daniel Muñoz llega a esta final como uno de los nombres más importantes del Crystal Palace. Según el perfil oficial del club, el lateral colombiano suma 31 apariciones y 4 goles en la temporada 2025/26, cifras más que destacadas para un defensor que se ha convertido en una pieza clave por su intensidad, despliegue y aporte ofensivo.

Además, Muñoz ya sabe lo que es aparecer en momentos grandes con este equipo, pues fue determinante en la final de la FA Cup 2025, en la que Crystal Palace venció 1-0 al Manchester City. Lo que faltaba: ahora puede sumar un título internacional a una etapa que ya venía siendo bastante llamativa para su carrera.

Jefferson Lerma, por su parte, también llega con peso propio. El mediocampista colombiano registra 34 apariciones en la temporada 2025/26, según Crystal Palace, y se mantiene como una alternativa de experiencia, fuerza y equilibrio para un partido que puede necesitar mucho más que buen pie. En este tipo de finales, donde cada pelota dividida puede valer un título, su presencia puede ser determinante.

Una final inédita para ambos clubes

El atractivo de esta final también está en que ni Crystal Palace ni Rayo Vallecano son habituales en este tipo de escenarios. El equipo inglés disputa su primera campaña europea y el club español vive uno de los partidos más importantes de su historia, tras superar al Estrasburgo en semifinales, además de dejar en el camino al AEK Atenas y al Samsunspor.

De acuerdo con The Guardian, este también será el último partido de Oliver Glasner como entrenador del Crystal Palace, por lo que el duelo tiene un aire de despedida perfecta para un técnico que ya dejó huella en el club. Mientras tanto, el Rayo intentará llevar a Vallecas un título que sería inolvidable.

El árbitro del compromiso será el italiano Maurizio Mariani, en una final que entregará cupo a la próxima Europa League para el campeón. Para Colombia, más allá del título, la mirada estará puesta en Muñoz y Lerma, dos jugadores que podrían cerrar la tarde levantando otro trofeo europeo para seguir fortaleciendo una temporada que, desde ya, puede quedar marcada como una de las más importantes de sus carreras.