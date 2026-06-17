La FIFA definió que una champeta de Criss & Ronny sonará en el estadio del Colombia vs. Uzbekistán

El onceno de Néstor Lorenzo debuta en el Mundial contra Uzbekistán en la noche de este miércoles 17 de junio y como se ha vuelto costumbre en estas citas, la FIFA dio a conocer la canción que se escuchará en el estadio en el entretiempo y será nada más y nada menos que una champeta de los cartageneros Criss & Ronny.

Los mellizos de doña Carmen Herrera y el señor Roberto Carrasquilla,Criss & Ronny, tienen a todo un país vibrando con ‘El Sticker’, tema realizado en colaboración con Kapo que hace parte de su nuevo álbum ‘La Moral’, compilado musical en el que se ve reflejado el arduo trabajo de dos hermanos que salieron del barrio El Bosque de Cartagena a comerse el mundo a punta de urbano y champeta.

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Su trabajo arduo fue recompensado por el máximo ente del balompié global al ser elegidos como unos de los artistas que amenizarán el Estadio Azteca de CDMX con su canción ‘El Azote’, algo que compartieron con gran alegría mediante sus redes sociales.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026