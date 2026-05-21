“Jura que sabe más de fútbol que los futbolistas”, Faustino Asprilla a reconocido periodista deportivo

Faustino Tino Asprilla trata de ratas a los de la Dimayor

Faustino ‘Tino’ Asprilla dejó un contundente mensaje y aunque no dio nombres propios, muchos interpretaron para quién se trataba, por la referencia de conocimiento en fútbol que ostenta en Colombia.

La situación se dio en medio del programa deportivo de la cadena Blu Radio en donde uno de los panelistas señaló que tenía un mensaje de alguien de la competencia y se trataba nada menos que de el exfutbolista, ahora panelista de la cadena internacional ESPN.

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Cuando reprodujeron el mensaje, apareció la pulla de Asprilla, señalando que hay un periodista que, según el audio, ‘cree saber más de fútbol que los propios jugadores, solo porque ha visto 10 mundiales’.

“Hay un periodista aquí en Colombia, no de Blu, de otra cadena, que cree que, porque ha visto 10 Mundiales, él cree que es lo mismo verlos que jugarlos y él jura que sabe más de fútbol que los futbolistas, que lo jugaron, solamente porque los vio”, sentenció Asprilla.

Además, agregó: “No vengan con esos cuentecitos, estoy muy viejo para que me metan en ese cuento”.

Pulla dura de Faustino Asprilla a cierto periodista que no se atrevió a nombrar, pero que muchos interpretaron fácilmente de quién se trata.