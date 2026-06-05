Famoso cantante colombiano se une a campaña de Abelardo De La Espriella con una videollamada

Tomada de la cuenta de Instagram de Defensores de la patria,

La carrera hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 sigue sumando apoyos y movimientos estratégicos. En las últimas horas, el candidato presidencial Abelardo de La Espriella compartió en sus redes sociales una conversación virtual con el reconocido cantante colombiano Manuel Turizo, quien aprovechó el encuentro para expresarle públicamente su respaldo y enviarle un mensaje de confianza de cara a la recta final de la campaña.

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El artista monteriano sostuvo una videollamada con el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, en la que destacó su liderazgo y manifestó que considera que Colombia necesita un mandatario con las capacidades que, según él, representa De la Espriella.

Manuel Turizo reaparece junto a Abelardo de La Espriella y desata reacciones en plena segunda vuelta

Durante el intercambio, el intérprete de éxitos internacionales agradeció al candidato por el trabajo que ha venido realizando y le expresó su apoyo en medio de una campaña que entra en una etapa decisiva antes del balotaje programado para el próximo 21 de junio.

La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos personajes comentaron el acercamiento entre el mundo de la música y la política en uno de los momentos más importantes de la contienda electoral.

De la Espriella resalta su vínculo con la cultura

Tras compartir el video de la conversación, Abelardo de La Espriella aprovechó para reiterar su respaldo a los sectores artísticos y culturales del país.

“Estoy a favor de la música y la cultura y recuerden que soy el único candidato que soy artista”, afirmó el aspirante presidencial en el contenido difundido en plataformas digitales, recordando además su faceta musical, que ha mostrado en diferentes espacios públicos durante la campaña.

El mensaje busca conectar con sectores culturales y jóvenes votantes en medio de una estrategia que ha tenido una fuerte presencia en redes sociales, uno de los escenarios más disputados por las campañas presidenciales.

Segunda vuelta presidencial ya quedó oficializada

El respaldo del cantante se conoce pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados de la primera vuelta presidencial y confirmara que Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta.

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Según el escrutinio nacional, De la Espriella obtuvo 10.366.143 votos, mientras que Cepeda alcanzó 9.703.921 sufragios, cifras superiores a las registradas inicialmente en el preconteo.

La declaratoria del CNE dejó en firme los resultados y dio inicio a los preparativos institucionales para la jornada electoral definitiva del próximo 21 de junio.

El presidente del organismo electoral, Cristian Quiroz, explicó que el acto administrativo emitido por la entidad certifica que ninguno de los candidatos logró superar el umbral requerido para ser elegido en primera vuelta.

“Lo que declaramos es que no hay un ganador porque nadie superó el 50 % más uno y que procedemos a la segunda vuelta”, señaló el funcionario al referirse al proceso electoral.

Campañas se reorganizan para la recta final

Mientras avanzan los preparativos para el nuevo proceso electoral, tanto la campaña de Abelardo de La Espriella como la de Iván Cepeda trabajan en nuevas estrategias para captar el apoyo de los votantes que respaldaron a otros candidatos durante la primera vuelta.

Además, continúa la expectativa frente a la posibilidad de un debate entre ambos aspirantes presidenciales, una propuesta que ha sido bien recibida por los dos sectores políticos, aunque hasta el momento no existe una fecha oficial confirmada.

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Con el respaldo de figuras reconocidas como Manuel Turizo y una intensa actividad en redes sociales, la campaña de Abelardo de La Espriella busca consolidar apoyos en los días previos a una elección que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.