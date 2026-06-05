“No hay derecho”, César Augusto Londoño dice que el video de James y Antonella está descontextualizado

El periodista César Augusto Londoño salió a defender a James Rodríguez, señalando que está descontextualizado el video en el que muchos aficionados le reprochan la actitud frente al presidente Gustavo Petro y su hija Antonella.

Todo se dio tras las múltiples críticas que ha recibido la Tricolor por actitudes en el evento en el que el gobierno les hizo entrega del pabellón nacional y el desplante de James Rodríguez a la hija del presidente, situación que ha generado gran rechazo de miles de aficionados.

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Según Londoño, está descontextualizado el tema porque sí le dio la mano y que James no la escuchó, según él. Además, expuso de algunas amenazas hacia el jugador y su familia.

También, pidió no politizar la Selección Colombia con temas como los de la camiseta y demás.

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“Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodríguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó.

No se puede politizar la selección. 😳!que la camiseta, que la mala cara de los jugadores, que la mano!😳.

A Antonella le encanta el fútbol, ha asistido a entrenamientos de Colombia, ha compartido con el cuerpo técnico, la selección la ha recibido como se merece.

¿Pero amenazas? No hay derecho”, sentenció.

Posturas encontradas entre críticos y defensores, como César Augusto Londoño, pero lo cierto es que la actitud de James Rodríguez con Antonella Petro ha dejado la imagen del 10 bastante afectada ante cientos o miles de seguidores que ahora le dan palo.