La Selección Colombia tendría nueva casa en Cali: así sería la sede que construirá la FCF

La Federación Colombiana de Fútbol tendría una nueva sede en Cali y el proyecto ya empezó a generar conversación por la magnitud de la obra. Según informó el periodista Pipe Sierra, la FCF construirá en el corregimiento El Hormiguero la tercera casa de la Selección Colombia en el país, sobre un terreno de 68.000 metros cuadrados.

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Lo que faltaba. En un momento en el que la ‘Tricolor’ se prepara para competir en el Mundial y el fútbol colombiano sigue buscando mejorar su infraestructura, la Federación apostaría por una sede de alto rendimiento en el Valle del Cauca, una región con enorme tradición futbolera y que históricamente ha sido cuna de varios talentos nacionales.

De acuerdo con la información difundida por Sierra, el complejo tendría canchas naturales y sintéticas, gimnasio, zona de hospedaje, áreas médicas y espacios de recuperación, lo que permitiría que diferentes selecciones nacionales puedan entrenar, concentrarse y realizar procesos completos de preparación en Cali.

Cali entraría en el mapa de la Selección Colombia

El proyecto sería construido en El Hormiguero, corregimiento ubicado en el suroriente de Cali. Ese detalle no es menor, porque le daría al Valle del Cauca un papel más fuerte dentro de la estructura deportiva de la Federación, especialmente si se tiene en cuenta la importancia que ha tenido la región en el desarrollo de futbolistas para el país.

Preocupante sería que Colombia siga compitiendo internacionalmente sin fortalecer este tipo de espacios. Las selecciones modernas no solo dependen de jugadores talentosos, sino también de centros de entrenamiento adecuados, zonas médicas completas, recuperación, hospedaje y campos en condiciones óptimas para trabajar durante microciclos, concentraciones y torneos.

La FCF ya cuenta con sedes reconocidas en Bogotá y Barranquilla. Según registros de la Federación, la sede de Bogotá fue inaugurada en 2013 y cuenta con canchas, hotel, restaurante, sala de prensa, auditorio, servicios médicos, gimnasio y camerinos. Además, la sede de selecciones en Barranquilla fue inaugurada en 2021, lo que convirtió a esa ciudad en una de las casas principales del combinado nacional.

Una sede pensada para más que entrenar

Si se concreta con las características anunciadas, la sede en Cali no sería simplemente un lugar con canchas. Tener hospedaje, gimnasio, áreas médicas y recuperación la convertiría en un centro integral para selecciones masculinas, femeninas y juveniles, algo clave para ordenar procesos y no depender siempre de escenarios prestados o concentraciones improvisadas.

Contra todo pronóstico, este tipo de obras también terminan teniendo impacto más allá de la Selección mayor. Las categorías juveniles, los equipos femeninos, los procesos de formación y hasta los cuerpos técnicos pueden beneficiarse de contar con una infraestructura estable, moderna y diseñada específicamente para el alto rendimiento.

Además, Cali tiene una ubicación estratégica. El Valle del Cauca cuenta con tradición, clima distinto al de Bogotá y una cercanía importante con varios municipios futboleros, lo que podría darle a la Federación un espacio útil para preparar competencias en diferentes condiciones.

Falta conocer inversión y cronograma

Eso sí, por ahora hay que manejar el anuncio con prudencia. Aunque el video difundido muestra imágenes proyectadas del complejo y el reporte habla de un terreno de 68.000 metros cuadrados en El Hormiguero, todavía no se conoce un comunicado oficial indexado de la Federación Colombiana de Fútbol con inversión, fecha de inicio, cronograma de construcción o fecha estimada de entrega.

Se espera que en los próximos días la FCF pueda entregar más detalles sobre el proyecto, especialmente porque una sede de estas características no solo representa una obra deportiva, sino también una apuesta institucional por ampliar la presencia territorial de la Selección Colombia.

En medio de todo, la noticia ilusiona. La ‘Tricolor’ tendría una nueva casa en Cali y el fútbol colombiano sumaría un espacio que, si cumple lo proyectado, puede ser clave para preparar mejor a sus selecciones. Porque en el fútbol moderno ya no basta con tener buenos jugadores: también hay que darles lugares a la altura para trabajar.