Arquero colombiano dejará el Arsenal tras aparecer en la lista de salidas del club inglés

Alexei Rojas-Fedorushchenko, arquero colombo-inglés-ruso que ha hecho parte del proceso juvenil de la Selección Colombia, dejará el Arsenal al finalizar su contrato el próximo 30 de junio de 2026. El club inglés incluyó al guardameta dentro de la lista de futbolistas que saldrán una vez terminen sus vínculos, una noticia que llamó la atención por tratarse de un jugador con recorrido en la academia ‘gunner’ y con pasado en selecciones juveniles de Colombia.

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En medio de un mercado en el que muchos jóvenes buscan consolidarse, renovar contrato o encontrar una cesión que les dé minutos, Rojas quedó entre los nombres que no continuarán en el equipo londinense, cerrando así una etapa que lo llevó a entrenar con el primer equipo bajo las órdenes de Mikel Arteta.

De acuerdo con The Sun, Arsenal confirmó la salida de varios jugadores de sus equipos masculino, femenino y categorías juveniles, entre ellos el portero Alexei Rojas-Fedorushchenko, de 20 años. El medio explicó que el colombiano había sido llamado a entrenar con el primer equipo durante la temporada anterior, pero el club tomó la decisión de dejarlo salir este verano.

Alexei Rojas termina su ciclo en Arsenal

La salida de Rojas aparece dentro de un movimiento más amplio del Arsenal, que publicó su lista de jugadores que no seguirán cuando sus contratos finalicen el 30 de junio de 2026. En ese grupo también figuran nombres de la academia y del equipo femenino, como parte de una renovación interna que suele darse al cierre de cada temporada.

En el caso del arquero, la noticia tiene un sabor particular para Colombia. Rojas nació en Basildon, Inglaterra, el 28 de septiembre de 2005, pero es elegible para representar a Colombia por su padre, a Rusia por su madre y a Inglaterra por nacimiento. A nivel juvenil, ya defendió la camiseta colombiana en procesos Sub-17 y Sub-20, según registros de su carrera.

Contra todo pronóstico, su nombre había generado expectativa hace unos años precisamente por esa mezcla de nacionalidades y por estar en una cantera importante como la del Arsenal. Además, su camino formativo incluyó pasos por Boreham Wood, St Albans City, London Colney Colts, Chelsea y, desde 2019, Arsenal.

Una salida que abre una nueva etapa

Preocupante sería presentar esta salida como un fracaso definitivo. En el fútbol inglés, especialmente en clubes gigantes, muchos jugadores de academia no alcanzan a consolidarse en el primer equipo, pero eso no significa que su carrera quede cerrada. Al contrario, para un arquero joven, salir puede convertirse en una oportunidad para buscar minutos, continuidad y un proyecto donde tenga más espacio.

Rojas tiene apenas 20 años, una edad en la que los porteros todavía suelen estar en plena formación. Su reto ahora será encontrar un club que le permita competir, sumar experiencia y mantenerse en el radar de selecciones, especialmente si quiere seguir vinculado al proceso colombiano.

The Sun también recordó que Rojas no fue el único juvenil que saldrá del Arsenal. En la lista aparecen otros prospectos de Hale End, como Josh Nichols y Will Lannin-Sweet, mientras otros jugadores jóvenes aún negocian posibles extensiones de contrato.

Colombia seguirá pendiente de su futuro

La historia de Alexei Rojas siempre ha tenido un atractivo especial para el fútbol colombiano. No todos los días aparece un arquero con raíces colombianas formado en Inglaterra, con paso por Chelsea y Arsenal, y con experiencia en procesos juveniles de la Selección.

Ahora, su salida del equipo ‘gunner’ abre una pregunta importante: ¿dónde continuará su carrera? Por ahora no hay anuncio oficial sobre su próximo club, ni información confirmada sobre ofertas o negociaciones. Lo único claro es que su etapa en Arsenal llegará a su final cuando termine su contrato.

En medio de todo, la noticia deja una conclusión simple: Rojas cierra una puerta importante, pero todavía tiene tiempo para abrir otra. Su futuro dependerá de encontrar el lugar correcto, sumar minutos y demostrar que aquel arquero que alguna vez entrenó con el primer equipo del Arsenal todavía tiene mucho camino por recorrer.