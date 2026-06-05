Hermano de Antonella Petro pidió no insultar a James tras presunto desplante en despedida de la Selección Colombia

James Rodríguez, Gustavo Petro y Nicolás Alcocer - Fotos: Redes sociales de la Selección Colombia y del hijo de Verónica Alcocer el 5 de junio del 2026

La despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 terminó generando una conversación bastante inesperada en redes sociales. En medio del acto protocolario en el que el presidente Gustavo Petro le entregó la bandera nacional al equipo, James Rodríguez quedó en el centro de una polémica por un presunto desplante a Antonella Petro, hija menor del mandatario, quien le habría pedido una foto durante el evento.

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Lo que faltaba. En un momento que debía estar enfocado en la ilusión mundialista, la unión alrededor de la ‘Tricolor’ y el viaje del equipo hacia su último amistoso de preparación, la conversación terminó desviándose hacia un gesto que varios usuarios interpretaron como una negativa del capitán colombiano a tomarse una imagen con la joven.

De acuerdo con Cadena SER, la Selección Colombia fue recibida por el presidente Gustavo Petro en un acto en el que el mandatario entregó al equipo la bandera y el estandarte del país antes de que los jugadores viajaran a San Diego para disputar su último amistoso previo al Mundial 2026. En ese evento, se desató la polémica por el supuesto momento en el que James Rodríguez no habría accedido a la foto solicitada por Antonella Petro.

Nicolás Alcocer pidió frenar los ataques contra James

En medio del ruido digital, Nicolás Alcocer, hijo de Verónica Alcocer y hermano de Antonella, publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo hacia su hermana, pero también pidió no convertir la situación en una ola de insultos contra James Rodríguez.

“Gracias por los mensajes de apoyo a mi hermana... No hay que tampoco insultar a James ni pensar en desquitarse. A mí también me causó mucha molestia y me partió el corazón ver la cara de mi hermana en ese momento”, escribió Alcocer en una historia de Instagram compartida por el periodista.

El mensaje continuó con un llamado a la calma y a reconocer que cualquier persona puede equivocarse: “Todos somos humanos y nos equivocamos y espero como colombiano y admirador de su fútbol, que logre ver su error y rectifique. Tirándole hate a James o a cualquier persona, no nos hace mejores... sino al contrario”.

Contra todo pronóstico, el mensaje de Alcocer no fue de ataque directo, sino de contención. Aunque reconoció la molestia que le causó lo ocurrido con su hermana, también pidió mantener la unidad alrededor de la Selección Colombia y deseó que los jugadores tengan un gran Mundial.

El gesto generó revuelo en redes

La polémica tomó fuerza porque, según Cadena SER, durante el pasamanos del acto Antonella saludó a James y le pidió una foto, pero el futbolista siguió saludando a otras personas presentes en la tarima, en una acción que fue interpretada en redes como un desaire. El mismo medio señaló que el episodio generó comentarios contra el jugador y contra el equipo en publicaciones relacionadas con la Selección Colombia.

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Preocupante, porque el asunto terminó escalando más allá de lo deportivo. Varias reacciones en redes fueron duras con James, mientras otras personas pidieron no exagerar una escena de pocos segundos ni convertirla en un juicio público definitivo contra el jugador.

Eso sí, hasta ahora no hay una explicación pública de James Rodríguez sobre lo ocurrido ni una confirmación directa de que haya tenido la intención de negarse a la foto. Por eso, lo prudente es hablar de un presunto desplante o de un gesto interpretado de esa forma por usuarios en redes.

Una polémica en medio de la ilusión mundialista

El episodio llega justo cuando Colombia se prepara para regresar a una Copa del Mundo, un momento que debería concentrar la atención en lo deportivo. Cadena SER reportó que, después del acto, la Selección viajó a San Diego para disputar su último amistoso antes del Mundial 2026.

En medio de todo, el mensaje de Nicolás Alcocer terminó siendo una especie de punto intermedio: defendió a su hermana, reconoció el dolor que le causó la escena, pero también pidió no insultar a James ni alimentar más odio en redes.

La Selección Colombia necesita llegar al Mundial con el ambiente lo más unido posible. Y aunque este tipo de momentos generan conversación, también dejan una lección clara: no todo debe terminar en ataques personales. Alcocer lo resumió desde su postura familiar, pero también como hincha: hay que estar unidos con la Selección y por el país.