Prepárese para las elecciones del 31 de mayo: ley seca, cierres fronterizos y otras medidas de la jornada

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el Gobierno Nacional y las administraciones locales ya se alistan para aplicar las medidas especiales establecidas en el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, con el fin de garantizar el orden público en esta jornada donde podrán participar más de 40 millones de colombianas y colombianos.

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El decreto incluye ley seca, cierre de fronteras, restricciones a la propaganda política, controles sobre encuestas y limitaciones al uso de celulares en puestos de votación. Además, los gobiernos locales pueden definir otras medidas y planes de seguridad específicos según las recomendaciones de los consejos de seguridad departamentales y municipales.

Ley Seca

La ley seca comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026. Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el país. Alcaldes e inspectores de Policía, encargados de aplicar la medida, también podrán ampliar el horario si consideran que existen riesgos de alteración del orden público.

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Cierre de fronteras y controles migratorios

El cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en las fronteras del país también hace parte de las estrategias de seguridad. Comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y finalizará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio. Esta decisión, que incluye excepciones, busca evitar posibles afectaciones al proceso electoral y facilitar el control de las autoridades migratorias y de seguridad durante el desarrollo de las votaciones.

Restricciones a propaganda electoral y encuestas

El día de la votación estará prohibida la emisión de publicidad electoral en radio, televisión y prensa y la circulación de propaganda móvil, sonora o instalada en espacios públicos. La Policía podrá decomisar afiches, pasacalles, vallas o cualquier elemento de propaganda que sea distribuido durante la jornada, permitiendo, unicamente, que los ciudadanos porten una ayuda de memoria con dimensiones máximas de 10 centímetros por 5,5 centímetros para recordar el candidato de su preferencia.

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Restricciones sobre celulares en puestos de votación

Entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde no estará permitido utilizar teléfonos móviles, cámaras fotográficas o dispositivos de video en el interior de los puestos electorales. La restricción tendrá excepciones para periodistas acreditados, funcionarios del Ministerio Público y autoridades de control asignadas al seguimiento de la jornada electoral.

Los ciudadanos únicamente podrán usar sus teléfonos para mostrar la cédula digital ante los jurados de votación. Los testigos electorales y observadores acreditados podrán ingresar con dispositivos electrónicos, aunque solo estarán autorizados para usarlos libremente después de las 4:00 de la tarde, cuando inicien los escrutinios.



