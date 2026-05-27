“Lo soñé desde muy pequeño”: el emotivo mensaje de Luis Díaz antes de unirse a Colombia para el Mundial 2026

El futbolista colombiano Luis Díaz volvió a emocionar a los hinchas de la Selección Colombia con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, justo antes de incorporarse a la concentración del equipo nacional para disputar el Mundial 2026.

El guajiro, que viene de firmar una temporada histórica con el Bayern Múnich, donde conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania en su primer año con el club bávaro, compartió unas palabras cargadas de orgullo, agradecimiento y compromiso con el país.

“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”, escribió el extremo colombiano.

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En el mensaje, Díaz recordó sus inicios y destacó el esfuerzo que hizo para alcanzar uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

“No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”, añadió.

El atacante también tuvo palabras de agradecimiento para su familia y para quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol profesional.

“Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino”, expresó.

Además, dejó claro el compromiso con el que afrontará la Copa del Mundo junto al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto”, publicó el jugador.

El mensaje rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados colombianos, que ven en Luis Díaz a una de las grandes figuras y esperanzas de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Consolidado como uno de los referentes del combinado nacional y tras una campaña exitosa en Alemania, el extremo llegará a la cita orbital como uno de los futbolistas más importantes del equipo cafetero.

El cierre de su publicación resumió el sentimiento de ilusión que vive el país de cara al torneo más importante del fútbol mundial: “¡VAMOS COLOMBIA! 🇨🇴❤️🙏🏻”.

El mensaje completo de Luis Díaz

“El agradecimiento primero siempre es para Dios.

Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. 🌎🇨🇴

No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad.

Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba, y a Dios por guiar cada paso de mi camino.

Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto.

¡VAMOS COLOMBIA! 🇨🇴❤️🙏🏻”