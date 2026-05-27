La Selección de Egipto buscará tener una buena presentación en un grupo que parece accesible: Este es su perfil

La Selección de Egipto afronta un nuevo ciclo con la ilusión de consolidarse en el escenario internacional y competir en el Mundial. El conjunto africano llega con una base experimentada y figuras destacadas como ‘Mo’ Salah, respaldadas por una afición apasionada y exigente. En los últimos años, Egipto ha mantenido protagonismo en África, aunque con desafíos para traducir ese dominio al plano global.
Su clasificación refleja un proceso de crecimiento competitivo y ajuste táctico. En la próxima cita mundialista, los “Faraones” buscarán trascender su historia reciente, avanzar a instancias decisivas y luchar por una campaña que los acerque a su primera gran consagración internacional, partiendo de conseguir su primera victoria en una cita mundialista.
Historial en Mundiales:
Participaciones: 4 de 23 (1934, 1990, 2018 y 2026)
Mejor participación: Octavos de final (1934)
Ranking FIFA actual: Puesto 29
Fixture de Egipto:
Lunes, 15 de junio 2026
2:00 p.m. l Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle
Domingo, 21 de junio 2026
8:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Egipto – BC Place, Vancouver
Viernes, 26 de junio 2026
10:00 p.m. l Egipto vs. Irán – Lumen Field, Seattle
¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Egipto para sus partidos del Mundial?
La sede de la Selección de Egipto es en Spokane, Washington
1. De Seattle a Vancouver ida y vuelta: 400 kilómetros
Egipto tendrá que viajar 400 kilómetros en la fase de grupos
Jugadores clave
Mohamed Salah:
● Edad: 33 años
● Posición: Extremo
● Equipo: Liverpool (Inglaterra)
● Partidos con la selección: 113 partidos
● Goles con la selección: 65 goles
Perfil del DT:
El histórico exdelantero Hossam Hassan lidera a la Selección de Egipto con la misión de llevarla al Mundial y potenciar su competitividad internacional. Como entrenador, ha dirigido clubes emblemáticos como Al Ahly, Zamalek SC, Al Masry SC y Pyramids FC, destacándose por su carácter fuerte y estilo directo.
Entre sus logros más relevantes está la conquista de la Copa de Egipto con Al Masry en 1998 (como jugador-entrenador) y la Supercopa egipcia con Zamalek como asistente. Aunque su carrera en los banquillos ha sido irregular, su experiencia y liderazgo lo posicionan como una figura clave para intentar que Egipto compita con mayor ambición en la próxima Copa del Mundo.