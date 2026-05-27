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La Selección de Egipto buscará tener una buena presentación en un grupo que parece accesible: Este es su perfil

Los faraones llegan con la esperanza de superar la primera fase y competir en lo que podría ser el último torneo de selecciones de Salah.

Egipto - Fotos: Redes sociales de Mohammed Salah el 26 de mayo del 2026
Egipto - Fotos: Redes sociales de Mohammed Salah el 26 de mayo del 2026
Por Julián Alzate

La Selección de Egipto afronta un nuevo ciclo con la ilusión de consolidarse en el escenario internacional y competir en el Mundial. El conjunto africano llega con una base experimentada y figuras destacadas como ‘Mo’ Salah, respaldadas por una afición apasionada y exigente. En los últimos años, Egipto ha mantenido protagonismo en África, aunque con desafíos para traducir ese dominio al plano global.

Su clasificación refleja un proceso de crecimiento competitivo y ajuste táctico. En la próxima cita mundialista, los “Faraones” buscarán trascender su historia reciente, avanzar a instancias decisivas y luchar por una campaña que los acerque a su primera gran consagración internacional, partiendo de conseguir su primera victoria en una cita mundialista.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 4 de 23 (1934, 1990, 2018 y 2026)

Mejor participación: Octavos de final (1934)

Ranking FIFA actual: Puesto 29

Fixture de Egipto:

Lunes, 15 de junio 2026

2:00 p.m. l Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle

Domingo, 21 de junio 2026

8:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Egipto – BC Place, Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026

10:00 p.m. l Egipto vs. Irán – Lumen Field, Seattle

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Egipto para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Egipto es en Spokane, Washington

1. De Seattle a Vancouver ida y vuelta: 400 kilómetros

Egipto tendrá que viajar 400 kilómetros en la fase de grupos

Jugadores clave

Mohamed Salah:

● Edad: 33 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Liverpool (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 113 partidos

● Goles con la selección: 65 goles

Perfil del DT:

El histórico exdelantero Hossam Hassan lidera a la Selección de Egipto con la misión de llevarla al Mundial y potenciar su competitividad internacional. Como entrenador, ha dirigido clubes emblemáticos como Al Ahly, Zamalek SC, Al Masry SC y Pyramids FC, destacándose por su carácter fuerte y estilo directo.

Entre sus logros más relevantes está la conquista de la Copa de Egipto con Al Masry en 1998 (como jugador-entrenador) y la Supercopa egipcia con Zamalek como asistente. Aunque su carrera en los banquillos ha sido irregular, su experiencia y liderazgo lo posicionan como una figura clave para intentar que Egipto compita con mayor ambición en la próxima Copa del Mundo.

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