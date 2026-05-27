La Selección de Egipto buscará tener una buena presentación en un grupo que parece accesible: Este es su perfil

Egipto - Fotos: Redes sociales de Mohammed Salah el 26 de mayo del 2026

La Selección de Egipto afronta un nuevo ciclo con la ilusión de consolidarse en el escenario internacional y competir en el Mundial. El conjunto africano llega con una base experimentada y figuras destacadas como ‘Mo’ Salah, respaldadas por una afición apasionada y exigente. En los últimos años, Egipto ha mantenido protagonismo en África, aunque con desafíos para traducir ese dominio al plano global.

Su clasificación refleja un proceso de crecimiento competitivo y ajuste táctico. En la próxima cita mundialista, los “Faraones” buscarán trascender su historia reciente, avanzar a instancias decisivas y luchar por una campaña que los acerque a su primera gran consagración internacional, partiendo de conseguir su primera victoria en una cita mundialista.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 4 de 23 (1934, 1990, 2018 y 2026)

Mejor participación: Octavos de final (1934)

Ranking FIFA actual: Puesto 29

Fixture de Egipto:

Lunes, 15 de junio 2026

2:00 p.m. l Bélgica vs. Egipto - Lumen Field, Seattle

Domingo, 21 de junio 2026

8:00 p.m. l Nueva Zelanda vs. Egipto – BC Place, Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026

10:00 p.m. l Egipto vs. Irán – Lumen Field, Seattle

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Egipto para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Egipto es en Spokane, Washington

1. De Seattle a Vancouver ida y vuelta: 400 kilómetros

Egipto tendrá que viajar 400 kilómetros en la fase de grupos

Jugadores clave

Mohamed Salah:

● Edad: 33 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Liverpool (Inglaterra)

● Partidos con la selección: 113 partidos

● Goles con la selección: 65 goles

Perfil del DT:

El histórico exdelantero Hossam Hassan lidera a la Selección de Egipto con la misión de llevarla al Mundial y potenciar su competitividad internacional. Como entrenador, ha dirigido clubes emblemáticos como Al Ahly, Zamalek SC, Al Masry SC y Pyramids FC, destacándose por su carácter fuerte y estilo directo.

Entre sus logros más relevantes está la conquista de la Copa de Egipto con Al Masry en 1998 (como jugador-entrenador) y la Supercopa egipcia con Zamalek como asistente. Aunque su carrera en los banquillos ha sido irregular, su experiencia y liderazgo lo posicionan como una figura clave para intentar que Egipto compita con mayor ambición en la próxima Copa del Mundo.