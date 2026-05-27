La Selección de Irán llega al Mundial con la esperanza de dar la sorpresa: Aquí su descripción

Irán - Fotos: Redes de la federacion de fútbol de ese país el 27 de mayo del 2026

La Selección de Irán llegará al Mundial como una de las selecciones más sólidas y constantes del fútbol asiático en los últimos años. Los iraníes han convertido su presencia en la Copa del Mundo en una costumbre, clasificándose de manera consecutiva y consolidando una generación competitiva liderada por figuras de experiencia internacional.

Bajo el mando de Amir Ghalenoei, Irán mostró autoridad en las eliminatorias y confirmó nuevamente su crecimiento continental. Aunque todavía no ha logrado superar la fase de grupos en un Mundial, el equipo mantiene la ambición de romper esa barrera histórica. En esta nueva edición buscará demostrar que puede competir de igual a igual frente a las potencias y firmar la mejor campaña de su historia.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 7 de 23 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

Mejor participación: Fase de grupos: 4 puntos (2018)

Ranking FIFA actual: Puesto 21

Fixture de Australia:

Lunes, 15 de junio 2026

8:00 p.m. l Irán vs. Nueva Zelanda – SoFi Stadium, Inglewood

Domingo, 21 de junio 2026

2:00 p.m. l Bélgica vs. Irán - SoFi Stadium, Inglewood

Viernes, 26 de junio 2026

10:00 p.m. l Egipto vs. Irán – Lumen Field, Seattle

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Irán para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Irán es en Tucson, Arizona

3. De Inglewood Seattle: 1.551 kilómetros

Irán tendrá que viajar 1.551 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Ali Alipour

● Edad: 30 años

● Posición: Delantero

● Equipo: Persepolis (Irán)

● Partidos con la selección: 12 partidos

● Goles con la selección: 1 gol

Perfil del DT:

Amir Ghalenoei llegará al Mundial al frente de la Selección de Irán como el técnico más exitoso en la historia de la liga iraní. A lo largo de su carrera dirigió clubes como Esteghlal FC, Sepahan SC, Tractor SC y Gol Gohar Sirjan FC.

Con Esteghlal conquistó tres ligas iraníes y dos Copas Hazfi, mientras que con Sepahan ganó dos títulos consecutivos de liga en 2010 y 2011. Además, llevó a Irán hasta las semifinales de la Copa Asiática 2023 y conquistó la CAFA Nations Cup. Ahora buscará trasladar su exitoso recorrido local a la Copa del Mundo.