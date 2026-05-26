La selección de Turquía vuelve a una Copa del Mundo y esta es su ficha técnica

Turquía - Foto: Redes sociales de Arda Guller el 26 de mayo del 2026

Turquía llega al Mundial de 2026 tras una clasificación sostenida en su rendimiento ofensivo. Bajo Vincenzo Montella, el equipo ha utilizado principalmente un 4-2-3-1, con énfasis en posesión y circulación rápida por bandas. Presenta registros de gol altos en relación con su grupo clasificatorio, aunque con momentos de fragilidad defensiva.

Jugadores como Hakan Çalhanoğlu organizan el juego desde el mediocampo, mientras que perfiles jóvenes aportan movilidad en ataque. El equipo busca progresar con pases interiores y amplitud, alternando presión alta en fases específicas. Su desempeño dependerá del equilibrio entre producción ofensiva y control en transición defensiva.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 3 de 23 (1954, 2002 y 2026)

Mejor participación: Tercer puesto (2002)

Ranking FIFA actual: Puesto 22

Fixture de Turquía

Sábado, 13 de junio 2026

11:00 a.m. l Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver

Viernes, 19 de junio 2026

10:00 p.m. l Turquía vs. Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

Jueves, 25 de junio 2026

9:00 p.m. l Turquía vs. Estados Unidos - SoFi Stadium, Inglewood

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Turquía para sus partidos del Mundial?

La sede de la Selección de Turquía no está definida (acaban de clasificar por repechaje)

2. De Vancouver a Santa Clara: 1.250 kilómetros

3. De Santa Clara a Inglewood: 540 kilómetros

Turquía tendrá que viajar 1.790 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Arda Güler:

● Edad: 21 años

● Posición: Mediocentro ofensivo

● Equipo: Real Madrid (España)

● Partidos con la selección: 28 partidos

● Goles con la selección: 6 goles

Perfil del DT:

Vincenzo Montella es un exdelantero italiano y actual seleccionador de Turquía. Asumió el cargo en septiembre de 2023 con la misión de renovar al equipo y devolverle protagonismo internacional. Inició su carrera como entrenador en la Roma y posteriormente dirigió a Sampdoria, Fiorentina, AC Milan y Sevilla, donde sumó experiencia en ligas de alto nivel y competiciones europeas.

Es reconocido por su estilo ofensivo, su capacidad de adaptación táctica y su apuesta por el talento joven. Bajo su mando, Turquía logró clasificar al Mundial de 2026, devolviendo al país a una Copa del Mundo tras más de dos décadas de ausencia. Su gestión ha sido valorada por equilibrar resultados con un proyecto deportivo a mediano plazo.