Foto Mane Díaz lloró al encontrar la lámina de Luis Díaz en el álbum del Mundial 2026: “El niño que nunca se rindió”.

La emoción por el inicio del Mundial 2026 ya comienza a sentirse entre los aficionados del fútbol, especialmente en Colombia, donde la ilusión crece alrededor del presente deportivo de Luis Díaz, uno de los máximos referentes de la Selección Colombia. Sin embargo, en las últimas horas, quien terminó robándose la atención en redes sociales fue su padre, Mane Díaz, tras protagonizar un conmovedor momento mientras abría sobres del álbum oficial de la Copa del Mundo.

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El emotivo episodio ocurrió durante una dinámica compartida en Instagram, donde el padre del atacante guajiro apareció revisando las tradicionales láminas del álbum de Panini, una de las costumbres más populares entre los aficionados cada vez que se aproxima un Mundial.

“Cuántas alegrías le has dado a Colombia”: Mane Díaz se quebró al encontrar a Luis Díaz en el álbum del Mundial

Mientras abría varios sobres, Mane Díaz encontró la estampilla oficial de su hijo vistiendo los colores de la Selección Colombia, una imagen que terminó desbordándolo de emoción y provocando lágrimas que rápidamente conmovieron a miles de usuarios en redes sociales.

Lejos de tratarse únicamente de una simple lámina coleccionable, el momento representó para él el reflejo de toda una historia de sacrificio, esfuerzo familiar y perseverancia.

Con la voz entrecortada y evidentemente afectado, el padre del futbolista expresó que “no veía solo al jugador del álbum”, sino al niño que años atrás soñaba con llegar a la élite del fútbol mundial.

En medio de la grabación, Mane Díaz aseguró que “veía al niño que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”, una frase que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del delantero colombiano.

La reacción generó múltiples comentarios de admiración y cariño hacia la familia de Luis Díaz, especialmente por la historia de superación que ha acompañado al futbolista desde sus inicios en La Guajira hasta convertirse en figura internacional del fútbol europeo.

Actualmente, el atacante vive uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como una de las grandes estrellas del Bayern Múnich, club con el que completa una destacada temporada en Alemania.

Gracias a su rendimiento, Díaz llega como uno de los hombres más importantes dentro del proyecto del técnico Néstor Lorenzo, quien en los próximos días dará a conocer la primera lista de preconvocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque en varias posiciones todavía existen dudas por el nivel reciente de algunos jugadores habituales, el frente ofensivo aparece como uno de los sectores más sólidos para la Tricolor gracias al presente futbolístico del extremo colombiano.

En medio de la emoción por ver a su hijo en el álbum oficial del Mundial, Mane Díaz también recordó el impacto que ha tenido el futbolista no solo dentro de su familia, sino en millones de colombianos que celebran cada una de sus actuaciones.

Mientras sostenía la lámina de Luis Díaz, el padre del jugador afirmó emocionado que su hijo le había regalado “muchas alegrías a Colombia” y recordó las veces en que hizo vibrar al país entero con sus goles y actuaciones.

“Cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma”, expresó mientras observaba la imagen del delantero en el álbum mundialista.

Las palabras de Mane Díaz terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos alrededor del lanzamiento del álbum oficial, un producto que históricamente despierta nostalgia y entusiasmo entre aficionados de todas las edades.

Para muchos seguidores, la escena reflejó el lado más humano detrás del éxito deportivo de Luis Díaz, quien pasó de jugar en condiciones humildes en Barrancas, La Guajira, a convertirse en una de las máximas figuras del fútbol colombiano en el exterior.

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Ahora, mientras Colombia espera el inicio del Mundial 2026 y la confirmación oficial de los convocados por parte de Néstor Lorenzo, la imagen de Mane Díaz llorando al encontrar la lámina de su hijo se convirtió en un símbolo del orgullo, el sacrificio y los sueños cumplidos que hoy acompañan la historia del futbolista guajiro.