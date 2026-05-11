¿James Rodríguez le dice adiós al fútbol? El colombiano explotó tras rumores de posible ausencia del Mundial 2026

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre, las críticas y los rumores sobre un posible retiro, el futbolista colombiano James Rodríguez volvió a ser protagonista en la Major League Soccer y aprovechó para responder con contundencia a quienes pusieron en duda su futuro profesional.

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El mediocampista cucuteño fue clave en el empate 2-2 de Minnesota United frente a Austin FC por la fecha 13 de la MLS, encuentro en el que ingresó desde el banco y aportó dos asistencias que cambiaron la dinámica del partido.

James regresó a la convocatoria luego de perderse el compromiso anterior ante Columbus Crew. Aunque comenzó como suplente por decisión del entrenador Cameron Knowles, entró al minuto 61 y respondió rápidamente dentro del terreno de juego.

Tras el partido, el colombiano habló en la transmisión oficial de la MLS y dejó claro que, pese a no ser titular, mantiene la disciplina y la preparación física para aprovechar cada oportunidad.

“Para todas estas cosas entreno yo y siempre me entreno bien. Cuando entras debes estar listo para ayudar así sean 20, 30 o 40 minutos”, expresó el volante, quien además lamentó que el triunfo se escapara en los minutos finales.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando fue consultado sobre las versiones que apuntaban a un supuesto retiro cercano. James negó rotundamente esa posibilidad y aseguró que la información difundida recientemente carece de fundamento.

El colombiano señaló que muchos de esos rumores nacen únicamente para generar impacto y visitas en redes sociales. Además, aseguró que será él quien anuncie oficialmente cuándo llegará el final de su carrera.

“Todavía me quedan varios años más”, afirmó con firmeza el capitán de la Selección Colombia.

El mediocampista también confirmó que el próximo 17 de mayo disputará su último compromiso con Minnesota antes de viajar a Colombia para unirse a la concentración dirigida por Néstor Lorenzo, pensando en los próximos retos del combinado nacional rumbo al Mundial de 2026.

Con sus declaraciones y su actuación en cancha, James parece decidido a dejar atrás los cuestionamientos y enfocarse nuevamente en su rendimiento deportivo, justo cuando la Selección Colombia se prepara para uno de los momentos más importantes de su proceso reciente.