¿Mascan qué? Pacho Vélez de ESPN tuvo jocoso desliz en vivo al mencionar a Canchimbo del Junior

Junior está teniendo una Copa Libertadores para el olvido, ocupando la última posición del Grupo F, tras perder su partido contra Cerro Porteño en condición de local en la Fecha 4. Pero más allá de lo deportivo, un reconocido periodista de ESPN se volvió tendencia tras cometer una jocosa equivocación con el apellido de uno de los jugadores en pleno análisis posterior al ‘cotejo’.

Tras el fin de los 90′ minutos, Pacho Vélez hizo su editorial en el programa ‘F90′ en la que arremetió contra la delantera del onceno ‘tiburón’ debido a la falta de efectividad que los llevó a caer por la mínima frente a los paraguayos en el Jaime Morón de Cartagena.

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Con el profesionalismo que lo caracteriza, Vélez estaba mencionando nombres y apellidos concretos de los futbolistas que no rindieron lo que se tenía que rendir en un partido de esta categoría, como Bacca, Muriel y Teófilo Gutiérrez. Pero al momento de mencionar a Joel Canchimbo, tuvo un desliz y pronunció “mascanchimbo”, algo que despertó las risas en quienes estaban viendo el programa.

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Millonarios recibió dura y costosa multa de la CONMEBOL

En la tarde del pasado martes 28 de abril, la dirigencia de Millonarios recibió una notificación de la CONMEBOL, en la que se le daba a conocer la costosa multa que tendrá que pagar por las fallas que tuvo en la seguridad en el partido por la Sudamericana en el que los embajadores vencieron a Boston River de Uruguay en el Nemesio Camacho El Campín; todo esto a pocas horas del ‘cotejo’ frente a São Paulo.

El máximo ente que dirige la competición dio a conocer un documento en el que se especifican las sanciones que tendrá que pagar el equipo por cometer la infracción “12.2 e”, asociada con el lanzamiento de objetos, al campo, rivales o el cuerpo arbitral, así como comportamientos que afecten la seguridad y la continuidad del juego, como el uso de pirotecnia.

“ 1* IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una MULTA de USD 15.000 (QUINCE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al articulo 12.2 literal e) del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, señalan en la misiva.

“2° IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 12.2 Ilteral c) del Código Disciplinarlo de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio. 3°. IMPONER al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB una ADVERTENCIA por la Infracción al artículo 5.1,4 de Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2026″, añaden.

“4°. ADVERTIR expresamente al MILLONARIOS FÚTBOL CLUB que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, complementan.