No juega en Minnesota, pero debuta en Netflix: esta es la nueva serie de James Rodríguez

El gigante del streaming, Netflix, ha sacudido el mundo del deporte con el lanzamiento del tráiler y el arte principal de “JAMES.”, una miniserie documental que promete una mirada sin precedentes a la vida del astro colombiano. Programada para estrenarse el próximo 21 de mayo de 2026, la producción llega en un momento de madurez para el futbolista, quien por primera vez narra su historia en primera persona, permitiendo a los espectadores conocer al hombre detrás de la zurda que ha conquistado Europa.

A lo largo de tres episodios de alta factura visual, la serie traza un arco narrativo que comienza con el sueño de un niño en Envigado y culmina con la leyenda que ha vestido los dorsales más exigentes del mundo.

El relato revive la explosión de júbilo del Mundial de Brasil 2014, donde James no solo se consagró como la Bota de Oro con 6 goles, sino que también se llevó el Premio Puskás al mejor gol del año por su inolvidable volea ante Uruguay. La producción explora su paso por el Real Madrid, club donde levantó dos Champions League y dos Mundiales de Clubes, sumando un palmarés que también incluye títulos de liga en España, Alemania, Portugal y Argentina.

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James Rodríguez avión

Bajo la dirección de Simón Brand, el documental no esquiva los retos. La narrativa se extiende hasta su renacimiento con la Selección Colombia, destacando su récord como máximo asistidor en una sola edición de Copa América (2024), superando la marca histórica de Lionel Messi.

El documental reúne testimonios de figuras de la talla de Radamel Falcao, Luis Díaz, Sergio Ramos y Marcelo, además de la visión técnica de mentores como Carlo Ancelotti y José Néstor Pékerman, quienes ayudan a descifrar la mentalidad de un jugador que ha acumulado más de 100 partidos internacionales y más de 30 goles con la camiseta tricolor.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte —marcado como la posible última gran cita de su carrera—, “JAMES.” es más que un resumen de jugadas; es una exploración de la resiliencia. Producida por Clover Studios y con banda sonora de Diamante Eléctrico, la serie es un testimonio honesto sobre un talento que inspiró a una nación.

A partir del 21 de mayo, los suscriptores podrán descubrir cómo el niño que soñó con ser capitán terminó convirtiéndose en el símbolo que definió una era para el fútbol colombiano.

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